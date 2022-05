Shiba Inu si trova in bilico tra due destini

Il recente crollo delle criptovalute ha segnato fortemente il mercato crittografico. Gli ancora troppi investitori spaventati hanno svenduto le loro posizioni sperando di non precipitare nel profondo rosso dei numerosi segni meno posti davanti ai movimenti delle quotazioni. Tra queste le crypto, attualmente in risalita, c’è Shiba Inu che si trova in bilico.

La buona notizia sarebbe che, nonostante questo calo, i titolari di Shiba Inu stanno aumentando, se non fosse che i suoi detentori di balene sono calati drasticamente. Perciò la criptovaluta si trova a un bivio il cui esito sarà definito dalla risposta a una sola domanda: predominerà il coraggio o la paura?

Nel periodo tra l’8 maggio e il 16 maggio 2022 – secondo i dati di Whalestats – i detentori di Shiba Inu sono aumentati a 1.163.759. Invece, le balene rintracciate sono scese a 100. Occorrerà attendere i prossimi giorni per capire quale direzione prenderà l’andamento della sua quotazione.

Shiba Inu: il presente cambierà il suo futuro

Attualmente Shiba Inu è scambiata a 0,00001264 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 7,45 miliardi di dollari. Il suo andamento, in merito alla quotazione delle ultime 24 ore, segna un modesto +4,71% (al momento della scrittura).

Questo indica che la criptovaluta in queste ultime ore sta percorrendo la via ascendente, con la speranza in chi la detiene di vederla nuovamente raggiungere i precedenti livelli interessanti. Tuttavia, il pericolo è che la paura possa farla da padrone, dato che le balene sono calate insieme al suo prezzo nei giorni scorsi.

Ma c’è di più. Infatti, la valutazione di mercato globale di Shiba Inu ha subito una riduzione del 2,2% nelle ultime 24 ore, posizionandosi a 1,27 trilioni di dollari. Nondimeno, Shibarmy non si è lasciata intimorire dalla situazione e ha bruciato diversi token SHIB per circa 450 milioni di monete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.