Shiba Inu: prezzo in rapida ascesa, ecco come mai

Nel recente crollo del mercato crittografico, Shiba Inu non è stata risparmiata. Questa criptovaluta, che ha regalato forti emozioni positive ai suoi investitori, ha subito anche lei un calo. Ma la sua ripresa è stata rapida ed efficiente. Come mai?

Semplicemente per alcuni motivi che esamineremo in questo articolo. Proprio ieri ci eravamo soffermati sul futuro di Shiba Inu e già oggi, con una certa rapidità, sono arrivate alcune risposte in merito. Ma di fatto la volatilità della criptosfera funziona proprio così.

Si tratta di una situazione che sta spaventando molti investitori smemorati che non ricordano mai i precedenti crolli e i successivi rally. Se è la paura a farla da padrone, allora il sentiment negativo rallenta il processo di risalita, ma fortunatamente l’adozione delle criptovalute non sta mancando.

Acquistare Shiba Inu è molto semplice e pratico. Basta aprire un conto gratuito su Binance dove questo token è disponibile. L’exchange di CZ offre tantissime soluzioni per il trading crypto e ha anche una sezione completamente dedicata ai Token Non Fungibili.

Shiba Inu: aumentano le transazioni di balene

Secondo gli ultimi dati di Whalestats, Shiba Inu ha visto un’impennata del suo prezzo grazie all’aumento di transazioni delle balene. Attualmente risulta essere il token più scambiato dei primi 10 detenuti dalle 500 whales di Ethereum nelle ultime 24 ore.

Anche se alcune balene, dopo il calo di quotazione, hanno deciso di lasciare Shiba Inu, attualmente la situazione sembra essere rientrata a favore della crypto. Basta vedere che BlueWhale0073 ha acquistato 375 miliardi di SHIB nelle ultime 24 ore. Stiamo parlando di un valore pari a circa 4,56 milioni di dollari.

Tornando indietro nel tempo, il 13 maggio 2022, sempre BlueWhale0073, aveva acquistato 109 miliardi di token SHIB, per un totale di 1,40 milioni di dollari. Un elemento sicuramente tranquillizzante per chi cerca di prevedere il suo futuro nel mercato crittografico.

Shiba Inu continua a generare progetti futuri per crescere e offrire un’esperienza sempre più interessante alla sua community. La scorsa settimana la sua quotazione è ascesa verso l’alto dopo che Rain, exchange con sede in Medio Oriente, ha elencato SHIB tra i token disponibili al trading.

Attualmente Shiba Inu è scambiata a 0,00001239 dollari, con una quotazione di mercato pari a 7,30 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Puoi acquistare questa criptovaluta in qualsiasi exchange sia disponibile. Tra questi c’è Binance, primo al mondo per volume di transazioni.

