Shiba Inu: su Newegg si potrà pagare con la crypto

Buone notizie dal fronte Shiba Inu Token. Newegg, rivenditore online di articoli tra cui hardware per computer ed elettronica di consumo, con sede in California, ha annunciato che a breve i clienti potranno pagare anche in $SHIB. Una notizia che sta riaccendendo gli animi nella comunità di questa crypto. Infatti, da qualche settimana si era spenta a causa dell'assenza piuttosto prolungata di novità importanti e di un calo preoccupante della sua quotazione, che stenta a risalire. Ciò nonostante, sono bastati un paio di tweet che tutto ha ripreso vita. Scopriamo insieme questa super novità.

Newegg a breve accetterà pagamenti in Shiba Inu

“Prossimamente su Newegg… $SHIB“, è il tweet ufficiale pubblicato dal colosso dell'eCommerce americano in occasione della prossima introduzione nel sistema di pagamento della nota crypto Shiba Inu. In pratica, tutti coloro che vorranno acquistare uno dei prodotti disponibili sul suo shop online potranno farlo pagando con la criptovaluta. Una notizia che sta facendo parlare molto di sé.

Purtroppo però la compagnia non sembra essere ancora pronta. Nondimeno pare che manchi poco a che chiunque potrà pagare i propri acquisti direttamente in Shiba Inu Token. Questa news si aggiunge a quella che anche AMC Theatres, la nota catena di cinema, sta lavorando per introdurre nel loro sistema di pagamento la crypto. Ciò nonostante ancora non ci sono state azioni concrete in merito né da una parte e né tanto meno dall'altra.

Speriamo quindi che quanto annunciato dalle due società possa avverarsi presto così da dare una svolta a Shiba Inu la cui comunità in questi giorni attende il videogioco dedicato alla crypto, annunciato recentemente dal fondatore del progetto, Shytoshi Kusama.

Inoltre vi aggiorniamo sul fatto che Shiba Inu sta registrando un sommesso +1,97% nella sua quotazione, portandosi a 0,0000387 dollari. Ovviamente tutti gli investitori sperano che le novità in arrivo possano dare uno slancio potente alla criptovaluta generando così un'apprezzata bull run.