Shiba Inu ha superato FTX e ora è in cima alla lista delle balene ETH

Il mondo delle criptovalute continua a far parlare di sé. La loro adozione aumenta ogni giorno sempre di più. Da una parte la guerra tra Russia e Ucraina che le vede protagoniste e dall’altra grazie alle mosse vincenti che alcuni asset digitali stanno compiendo. Shiba Inu è tra questi perché continua a collezionare record quasi ogni giorno. Infatti, sono settimane decisamente felici per questo token che è sempre protagonista di traguardi importanti.

Proprio la scorsa settimana Shiba Inu è entrata nel settore della moda. Ad aver fatto notizia è stato il suo recente accordo con lo stilista John Richmond che potrebbe debuttare con una nuova linea di abiti in collaborazione con il token. Si tratta di uno dei settori che meglio si sta avvicinando anche al Metaverso e agli NFT. Una notizia che ha dato una spinta incredibile a questa criptovaluta attualmente protagonista di un altro record davvero niente male.

In sostanza, Shiba Inu si è trovata in cima alla lista delle balene di Ethereum. Attualmente è il token più grande per valore in dollari detenuto dalle prime 1000 balene di ETH, superando così anche FTX (FTT) che per molto tempo ha mantenuto questo primato. Puoi acquistare Shiba Inu su Bitpanda riservandoti così un posto in prima fila per guadagnare sui successi di questa criptovaluta davvero speciale.

Secondo WhaleStats Shiba Inu è la prima scelta tra le balene ETH

Non ci sono dubbi che il token Shiba Inu stia correndo verso tanti nuovi record. Quello registrato da WhaleStats è un risultato importante per la criptovaluta. Secondo questo portale SHIB è diventata la prima scelta tra le balene ETH sostituendo così FTX (FTT). Una notizia fortemente bullish per la community di questa stablecoin. Tanto che nelle ultime 24 ore gli scambi della moneta hanno registrato un aumento del 30%.

Secondo i dati riportati da WhaleStats, Shiba Inu attualmente rappresenta il 18,71% delle partecipazioni totali delle più grandi balene di Ethereum. Appena sotto ora troviamo FTX (FTT) che registra il 16,26% delle partecipazioni totali. Inoltre, la partecipazione di SHIB detenuta dai più grandi portafogli ETH ammonta a 1,6 miliardi di dollari, mentre quella di FTT a 1,4 miliardi di dollari del totale posseduto.

Al momento della scrittura Shiba Inu è scambiata a 0,00002432 dollari, segnando un +4,52% con una capitalizzazione di mercato pari a 14,33 miliardi di dollari. Sia gli investitori che gli analisti si aspettano nuovi traguardi e una forte crescita da questa crypto che puoi acquistare direttamente su Bitpanda, l’exchange che mette a disposizione una carta di debito crittografica.

