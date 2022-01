Shiba Inu: tante novità in arrivo e un video misterioso

Shiba Inu è in corsa verso il successo. La criptovaluta ha saputo ancora una volta mettere tutti i fan sulle spine dopo un video particolarmente misterioso che ha annunciato una novità ancora difficile da comprendere. Sono tante le domande che in molti si stanno facendo in merito. Cosa dovremo aspettarci? In cantiere ci sono davvero tante iniziative che stanno accendendo i riflettori su quella che ancora erroneamente diversi definiscono meme. Potrebbe essere questo il momento giusto per approfittare di tutta questa attenzione per acquistare Shiba Inu direttamente su Coinbase, dove investire in modo facile e sicuro con i tuoi asset digitali preferiti.

Shiba Inu e il video misterioso

Dagli sviluppatori che operano dietro le quinte di Shiba Inu è arrivato un video che ha annunciato una novità ancora misteriosa. Tante sono state le ipotesi più disparate in merito a cosa sembra stiano lavorando nella community, ma evidentemente è ancora troppo presto per conoscerla pienamente.

Un semplicissimo tweet e un video della durata di 16 secondi ha innescato più di 300 mila visualizzazioni che, per una criptovaluta sono davvero parecchie, ma per Shiba Inu nemmeno così tante.

Attenzione ShibArmy! Qualcosa bolle in pentola… Sarai pronto?

È questo il sintetico annuncio che viene riproposto nella clip pubblicata senza spiegare altro o fornire chiarimenti di sorta. Molti utenti ipotizzano si tratti dei primi rumors in merito al gioco che Shiba Inu ha in programma di realizzare da tempo. Tuttavia, secondo altri, con molta più probabilità, dovrebbe trattarsi della prima fase della DAO.

A questo si aggiunge un altro annuncio che sembra arrivare dal CEO di Robinhood, famoso exchange di criptovalute, il quale si sarebbe pronunciato in merito a SHIB:

Quindi abbiamo sentito gli investitori a voce alta.

Che si tratti di un piccolo indizio in merito a una possibile acquisizione della criptovaluta sull'exchange? Ancora non lo sappiamo e nemmeno si ha conferma ufficiale di questa dichiarazione. Tuttavia è chiaro che sono molte le novità attorno a questo asset digitale.

Potrebbe quindi essere interessante acquistare Shiba Inu direttamente su Coinbase e cavalcare questa probabile ondata positiva che, se dovesse continuare, farà bene anche alla sua quotazione.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi