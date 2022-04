Shopify pensa a Bitcoin: tempesta tra eCommerce e regolatori

Questa volta Bitcoin “l’ha combinata grossa” con Shopify. Una delle più grandi piattaforme per la realizzazione e la gestione di un sito di shopping online sta pensando a BTC da inserire come opzione per i suoi clienti. Questo ha generato una tempesta tra il mondo crittografico e i regolatori che, come si poteva immaginare, sono già preoccupati per gli eventi futuri.

La notizia, che potrebbe sembrare un normalissimo scoop, in realtà ha una portata davvero importante. Basterebbe solo pensare a quanti siti eCommerce, utilizzando i servizi e la piattaforma di gestione di Spotify, potrebbero accettare Bitcoin come forma di pagamento.

Non solo, ma lo farebbero senza dover passare attraverso il KYC di uno scambio. Detto anche Know Your Customer, è un processo che permette alle aziende di verificare l’identità dei propri clienti per valutare possibili rischi o intenzioni illegali.

Adozione alle stelle per il mondo delle criptovalute che beneficerà sicuramente di questa nuova possibilità. Acquistare asset digitali è semplice e immediato, occorre però scegliere un exchange crittografico sicuro e conosciuto. Tra i tanti disponibili Bitstamp è uno di questi. Puoi aprire un conto gratuito oggi stesso e accedere a tantissimi servizi realizzati appositamente per il trading crypto.

Sembra proprio che Shopify integrerà Bitcoin sulla sua piattaforma di servizi. Questo permetterà a tutti i suoi clienti, che si servono di questa tecnologia per gestire i propri eCommerce, di inserire la possibilità di pagare in BTC tutti gli acquisti. L’idea che questo possa succedere non rende giustizia alle potenzialità che ciò potrebbe innescare. Ecco cosa ha dichiarato Matt Ahlborg, Head of Research di Bitrefill, citando Jack Mallers, CEO di Zap, società di investimento e pagamento in BTC sulla rete Lighting:

What Jack Mallers is really saying is that you will be soon be able to offload your Bitcoins in the real world without KYC'ing through an exchange first.

If this is true, it is actually an extremely substantive and important development for Bitcoin.

— Matt Ahlborg (@MattAhlborg) April 7, 2022