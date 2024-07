Situazione Bitcoin: opportunità di acquisto o meglio aspettare?

Il comportamento di Bitcoin sta generando due reazioni. Da una parte un certo panico visto che nelle ultime ore la criptovaluta è scesa al di sotto della media a 200 giorni. Dall’altra una corsa all’acquisto. Chi è più riflessivo però si trova nel mezzo per capire quale strada prendere. In pratica, molti si stanno chiedendo: opportunità di acquisto o meglio aspettare? Quale di queste due soluzioni può essere la migliore? Cogliere l’attimo “fuggente” o lasciarsi governare dalla prudenza?

Ovviamente nessuno ha la bacchetta magica per vedere quale sarà la risposta che darà ragione a una o all’altra “fazione”. Esistono però alcuni elementi che gli esperti hanno notato e che potrebbero dare una linea guida a chi ha qualche dubbio sulla modalità di agire. Una cosa è certa, Bitcoin ha perso il suo supporto cruciale dei 60000$. Quindi il prossimo supporto viene identificato ai 57000$. Di fronte a questo nasce la domanda: meglio acquistare o aspettare un ulteriore ribasso?

Santiment, azienda leader di analisi delle criptovalute, ha spiegato la situazione e si è espressa fornendo un suggerimento. Anche se al momento la comunità crypto sta vedendo in questa situazione una potenziale opportunità di acquisto di Bitcoin, consiglia la prudenza. In pratica, Santiment ha spiegato che gli investitori dovrebbero aspettare la calma dopo l’entusiasmo generato in queste ore. Quindi, secondo gli analisti di questa azienda, prima di effettuare nuovi acquisti potrebbe essere più saggio attendere.

Bitcoin: tutto fa pensare alla prudenza

Santimen ha spiegato che molti trader avevano acquistato Bitcoin quando era scambiato ai 60000$. Questo ha quindi portato a liquidazioni BTC, liquidazioni aggressive da parte di questi investitori. Di conseguenza, gli analisti pensano sia meglio essere prudenti e attendere che i trader diventino impazienti e scettici.

Ovviamente la decisione finale rimane al singolo. Opportunità o attesa? Un dubbio amletico per molti che, probabilmente, non troverà risposta se non in un prossimo movimento di Bitcoin e della sua quotazione. Attualmente si trova a quota 53437€. Nel frattempo Sony continua a lavorare sul suo prossimo exchange crypto.