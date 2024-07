Sony vuole il suo exchange crypto: novità all'orizzonte

Nell’agosto del 2023 Sony aveva acquisito la società madre dell’exchange crypto giapponese WhaleFin. Dopo averla ribattezzata S.BLOX, ora il colosso giapponese sembra pronto al lancio del suo exchange proponendo i suoi servizi di trading di asset digitali. Una notizia che pone un’ulteriore novità all’orizzonte e che ora sta diventando realtà. La notizia ci è arrivata tramite comunicato stampa di Amber Japan, la società madre della piattaforma acquisita da Sony:

Oltre a migliorare il design della schermata dell’interfaccia utente, abbiamo in programma di rilasciare una nuova app per fornire un servizio più intuitivo. Dopo il rinnovo, stiamo pianificando di espandere ulteriormente le valute e le funzioni supportate.

S.BLOX, dopo l’acquisizione, ha agito da sussidiaria di Sony e ora sembra siamo vicini all’evoluzione che porterà servizi di crypto trading. La conferma arriva da un annuncio di S.BLOX che annunciava il rilascio di una versione migliorata delle attività che verranno messe a disposizione. Ecco cosa si legge nell’annuncio di ieri, 1° luglio 2024:

La nostra azienda, Amber Japan K.K., ha cambiato nome in S.BLOX Inc. il 1° luglio 2024.

Nell’agosto 2023, Quetta Web, Inc., una consociata controllata al 100% da Sony Group Corporation, ha acquisito l’azienda e da allora gestisce i servizi come affiliata del Gruppo Sony.

Il 31 gennaio 2024 è stata rilasciata una versione migliorata di WhaleFin e prevediamo di rinnovare il servizio WhaleFin in futuro e di migliorare ulteriormente il design della schermata dell’interfaccia utente e rilasciare l’app.

Inoltre, collaborando con le varie attività del Gruppo Sony, lavoreremo per creare nuovo valore aggiunto nei servizi di trading di criptovalute.

Sony sta per lanciare il suo exchange crypto

Dopo circa 18 mesi ora sembra che tutti i piani di Sony per lanciare il suo exchange crypto siano in fase di realizzazione concreta. Ma per il colosso giapponese si aggiunge anche l’interesse verso gli NFT. Infatti, un po’ di tempo fa la società aveva depositato un brevetto dedicato al trasferimento di token non fungibili tra console e giochi.

Questa notizia aggiunge un’ulteriore conferma al fatto che Sony, oltre al metaverso, sia particolarmente direzionata verso il mondo di criptovalute, asset digitali e token non fungibili in un’integrazione perfetta per gamer e non. Ci troviamo di fronte a una Sony pronta al suo debutto nel mondo delle criptovalute e degli asset digitali.