Smart glass di Meta con riconoscimento facciale?

Meta voleva offrire il riconoscimento facciale con la prima versione dei suoi smart glass (Ray-Ban Stories) nel 2021, ma ha cambiato idea per ragioni tecniche e etiche. Secondo le fonti del New York Times, l’azienda di Menlo Park potrebbe aggiungere la funzionalità entro fine 2026 agli occhiali attualmente in vendita (Ray-Ban Meta Gen 1/2 e Ray-Ban Display).

Novità annunciata quasi di nascosto?

Facebook aveva una funzionalità di riconoscimento facciale che permetteva di taggare le persone nelle foto. In seguito alle critiche ricevute è stata rimossa nel 2021. In base ad un documento interno visto dai giornalisti nel New York Times, Meta vuole aggiungere la funzionalità ai suoi smart glass. The Information aveva riportato l’indiscrezione a maggio 2025.

Nel documento è scritto che doveva essere annunciata durante una conferenza riservata a non vedenti come Name Tag, prima della disponibilità generale. Ciò non è mai avvenuto. Quando la fotocamera degli occhiali inquadra il volto di una persona, l’assistente Meta AI comunica il suo nome e fornisce altre informazioni.

In base al documento dell’anno scorso, la funzionalità verrebbe annunciata quasi di nascosto, mentre i difensori della privacy sono distratti con altre questioni. I piani potrebbero comunque cambiare, ma è chiaro che gli smart glass sono i dispositivi più adatti. EssilorLuxottica ha recentemente comunicato che sono state vendute oltre 7 milioni di unità nel 2025.

La tecnologia non verrebbe applicata in modo esteso. L’utente che indossa gli occhiali potrà identificare solo persone che già conosce in quanto amici sulle piattaforme di Meta oppure persone non amici, ma che hanno un profilo pubblico. Un portavoce di Meta ha dichiarato:

Stiamo sviluppando prodotti che aiutano milioni di persone a connettersi e ad arricchire le proprie vite. Sebbene sentiamo spesso parlare di interesse per questo tipo di funzionalità – e alcuni prodotti esistono già sul mercato – stiamo ancora valutando le varie opzioni e adotteremo un approccio ponderato prima di lanciare qualsiasi cosa.

A fine aprile 2025, Meta ha aggiornato l’informativa sulla privacy per indicare che Meta AI è attivo per impostazione predefinita. Il riconoscimento facciale viene usato su Facebook e Instagram per rilevare truffe che sfruttano il volto di persone famose e per recuperare l’account.