Sorpresa ING: 100 euro di Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

ING ha fatto centro ancora una volta, proponendo ai nuovi clienti un’offerta da non perdere: 100 euro di Buoni Amazon con l’apertura del Conto Corrente Arancio Più. Questo conto è davvero rivoluzionario perché, oltre a essere completo e conveniente, è anche senza spese nascoste.

Partiamo dal canone mensile che può essere azzerato a tempo indeterminato. Tra i vantaggi offerti ci sono prelievi gratuiti in area euro e bonifici istantanei senza spese. Anche la carta di credito e la prepagata si possono richiedere gratuitamente.

Come ottenere i 100 euro di Buoni Amazon

Non si tratta di magia, ma di una procedura piuttosto semplice. Tutto ciò che devi fare è inserire il codice promozionale ING2024 quando apri Conto Corrente Arancio Più. Dopodiché, è sufficiente richiedere la carta di debito e fare acquisti per almeno 500 euro entro il 29 novembre. Seguendo questi passaggi, avrai i tuoi 100€.

L’apertura del Conto Corrente Arancio Più avviene comodamente online, direttamente dal sito ufficiale di ING. Una volta inserito il codice promozionale, richiedi la tua carta di debito e inizia a usarla per effettuare le tue transazioni.

Un altro aspetto interessante è che il canone di 5 euro al mese si può azzerare completamente. Basta accreditare lo stipendio o la pensione, oppure versare almeno 1.000 euro ogni mese.

Oltre ai vantaggi economici, c’è anche la comodità, come la possibilità di richiedere la carta di credito e la carta prepagata senza costi. In pratica, ING ha pensato a tutto.

Importante! Per ottenere i tuoi coupon acquisto, devi mantenere attivi il conto e la carta di debito fino a quando non ti saranno inviati via email. Approfitta prima possibile di questa offerta piena di vantaggi e priva di spese nascoste. Non dimenticare: i 100 euro di Buoni Amazon ti aspettano.