Funzionalità IA in arrivo per Sticky Notes (Memo)?

Sticky Notes di Windows, nota in italiano come Memo, è un’applicazione sviluppata dal gruppo di Redmond che in molti trovano utile poiché in grado di svolgere un solo compito, ma di farlo bene: creare note e promemoria da appiccicare al desktop del computer, un po’ come se fossero dei post-it. È gratuita e, chi non la trova preinstallata sul proprio PC, la può scaricare direttamente dallo store ufficiale. La notizie è che sta per ricevere un importante aggiornamento.

Sticky Notes (Memo): novità da Microsoft

Ad annunciarlo è lo stesso team al lavoro sul progetto, attraverso la pubblicazione di un post su X (il profilo era dormiente da quasi quattro anni): Nuovo anno! Nuovi aggiornamenti! Rimanete sintonizzati per i nostri più grandi annunci! . In allegato un breve video da cui abbiamo estratto il seguente fotogramma: Vi siamo mancati? Beh, indovinate un po’? Siamo tornati! E meglio che mai! . Molti hanno fin da subito ipotizzato l’integrazione di funzionalità IA, in linea con quanto sta accadendo a molti dei progetti curati dalla software house.

A gettare benzina sul fuoco è lo stesso account ufficiale, con un intervento successivo in cui chiarisce che l’update non sarà relativo a una Web app: Visto che tutti lo stanno chiedendo… il nostro grande aggiornamento non è una Web app… per ora . Si fa dunque sempre più probabile l’implementazione di una qualche novità legata all’intelligenza artificiale. Dopotutto, sta avvenendo anche per il Blocco note.

Sticky Notes (Memo) è una di quelle applicazioni che funzionano bene proprio per la loro semplicità: occupano pochissimo spazio, non pesano sulle risorse di sistema e fanno esattamente quanto promesso, né più né meno. È per questo che alcuni dei suoi utenti più affezionati stanno storcendo il naso pensando all’arrivo di caratteristiche extra delle quali non si avverte la necessità.

La visione di Microsoft è però chiara: integrare l’IA ovunque. Dopotutto, i progetti fin qui messi in campo su questo fronte sembrano già ora poter garantire un ritorno importante in termini di risultati finanziari.