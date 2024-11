6 strumenti AI per automatizzare il tuo business

Rendere il lavoro più produttivo automatizzando parte delle attività è fondamentale, e grazie agli strumenti di intelligenza artificiale, è possibile farlo per una vasta gamma di compiti. Questi strumenti semplificano processi complessi e liberano tempo prezioso, permettendo di concentrarsi su compiti più strategici. L’adozione di strumenti AI non solo aumenta la produttività, ma è anche sorprendentemente semplice da implementare. Ogni strumento AI può essere utilizzato per diverse azioni e percorsi, adattandosi alle specifiche esigenze di ogni business. Dalla gestione della posta elettronica alla creazione di video, gli strumenti AI offrono soluzioni versatili che possono trasformare il modo in cui operiamo quotidianamente. Ecco una panoramica dei sei strumenti AI più efficaci per automatizzare il tuo business, ciascuno con caratteristiche uniche e vantaggi specifici.

YAMM: e-mail di massa

Partendo dalle email, è possibile sfruttare YAMM, uno strumento AI che permette di inviare in modo automatico comunicazioni di massa. Questo è indispensabile nel caso di contatto con i clienti per mandare informazioni periodiche e inviare aggiornamenti mensili senza la preoccupazione di farlo manualmente o con un impegno più elevato. YAMM è in grado di procedere con l’invio giornaliero predefinito di 400 email per un account Gmail normale e di 1.500 email per un account G Suite.

Per quanto riguarda l’uso, YAMM si integra perfettamente con Gmail. Al contrario, gli utenti che utilizzano altre piattaforme di posta elettronica non possono sfruttare YAMM ma devono procedere con metodi diversi per ottenere funzionalità simili al di fuori dell’ecosistema Gmail. Gli svantaggi principali sono la mancanza di integrazione con altre piattaforme oltre a Gmail e il limite di invio giornaliero, che in alcuni casi può risultare troppo restrittivo. Inoltre, non offre integrazioni con server SMTP di terze parti per aggirare i limiti di invio di Gmail.

Coefficient l’AI in Fogli Google

Coefficient è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale progettata per ottimizzare e semplificare il lavoro su Fogli Google, eliminando le inefficienze legate ai processi manuali di esportazione e importazione dei dati. Grazie alle sue funzionalità avanzate, consente di automatizzare l’aggiornamento dei dati nei fogli di calcolo, garantendo che report e visualizzazioni siano sempre accurati e aggiornati in tempo reale. Per agevolare l’analisi, Coefficient mette a disposizione modelli predefiniti di dashboard, generatori di formule, query SQL, grafici e tabelle pivot, oltre a funzionalità avanzate su GPT, offrendo agli utenti strumenti potenti per manipolare e analizzare i dati in modo rapido.

Inoltre, la piattaforma si integra perfettamente con i principali sistemi aziendali come Salesforce, HubSpot, Snowflake, Looker, Tableau e molti altri, assicurando un flusso di dati continuo e senza interruzioni tra queste applicazioni e Fogli Google o Excel.

Plausible il controllo dei dati

Le aziende spesso si affidano a Google Analytics per monitorare le performance dei propri siti web, ma esistono alternative altrettanto valide che possono rivelarsi indispensabili, come la piattaforma Plausible. Questa piattaforma è apprezzata dagli utenti per la sua facilità d’uso e, soprattutto, per l’attenzione alla privacy. Plausible permette l’importazione dei dati storici di Google Analytics, garantendo così la continuità delle analisi.

Inoltre, fornisce un’API per il recupero programmatico delle statistiche, consentendo una presentazione flessibile dei dati e l’integrazione con altri strumenti. A differenza di altre piattaforme o strumenti di intelligenza artificiale, Plausible è utilizzabile da chiunque, grazie alla sua semplicità d’uso che non richiede conoscenze specifiche.

Tavus: video personalizzati

Le aziende che si impegnano a creare un vero e solido rapporto con il cliente sanno quanto sia fondamentale offrire qualcosa di unico, rendendo ogni cliente speciale.

In fase di fidelizzazione è possibile sfruttare Tavus, una piattaforma che permette di automatizzare e personalizzare i video per qualsiasi potenziale cliente. Questo consente di creare un messaggio video unico e personale, rendendo il processo di comunicazione interessante senza sprecare tempo prezioso. Un aspetto positivo di Tavus è che questa piattaforma permette di generare video iperrealistici, offrendo agli utenti una suite di strumenti e API progettati per semplificare lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni video basate sull’AI in varie applicazioni.

In sostanza, la piattaforma permette, senza sforzo e soprattutto senza perdere tempo, di creare video personalizzati unici ma realistici. Nella pratica, grazie al modello Phoenix di Tavus, è possibile generare repliche digitali eccezionalmente realistiche, complete di movimenti naturali del viso ed espressioni accuratamente sincronizzate con l’input.

Rank math: il supporto AI per il SEO

Rank Math è un plugin di Search Engine Optimization (SEO) per WordPress che rivoluziona il modo in cui i contenuti vengono ottimizzati. Rank Math rende l’ottimizzazione dei contenuti accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Con questo strumento, è possibile personalizzare facilmente le impostazioni SEO cruciali, controllare quali pagine devono essere indicizzate e definire come il sito web deve apparire nei risultati di ricerca utilizzando i dati strutturati.

Una delle caratteristiche distintive di Rank Math è la sua capacità di incorporare un’ampia gamma di funzionalità progettate per migliorare la SEO del sito web. Questo rende più semplice per gli utenti gestire e migliorare le classifiche dei loro siti, aumentando la visibilità online. Inoltre, Rank Math offre un processo di importazione con un clic per la transizione da altri plugin SEO, semplificando la migrazione e riducendo al minimo le interruzioni.

Inoltre, Rank Math non si limita solo a migliorare la SEO, ma offre anche una suite di strumenti avanzati che permettono di monitorare le prestazioni del sito web, analizzare il traffico e ottenere approfondimenti dettagliati. Con la sua interfaccia intuitiva e le sue potenti funzionalità, Rank Math è uno strumento indispensabile per chiunque desideri ottimizzare il proprio sito web e raggiungere un pubblico più ampio.

Tally: per la creazione di moduli

Nella fase di automazione dei processi aziendali, è essenziale individuare strumenti che semplifichino attività complesse e dispendiose in termini di tempo, come la creazione di moduli. In questo contesto, Tally si distingue come un ottimo strumento.

Una delle caratteristiche distintive di Tally è il suo approccio rispettoso della privacy. La piattaforma è progettata per essere conforme al GDPR, garantendo che i dati degli utenti siano trattati con massima cura e riservatezza. In particolare, Tally non utilizza cookie di tracciamento e assicura che tutti i dati raccolti tramite i moduli siano archiviati in modo sicuro, con crittografia sia durante il transito che a riposo. Questo impegno verso la sicurezza e la privacy consente alle aziende di utilizzare Tally con fiducia, sapendo che le informazioni sensibili dei loro clienti o collaboratori sono protette.

Grazie alla sua semplicità e affidabilità, Tally rappresenta una soluzione indispensabile per chi desidera ottimizzare la gestione dei moduli online senza sacrificare l’attenzione ai dettagli e il rispetto delle normative sulla protezione dei dati.