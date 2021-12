Super Cashback: qualcuno non l'ha ancora ricevuto

Ieri, in seguito alla pubblicazione dell'articolo “Super Cashback: 37 sbadati non lo hanno ricevuto”, ci sono giunte segnalazioni da parte di alcuni lettori che affermano di non aver ancora visto accreditato sul proprio conto corrente il bonifico da 1.500 euro del Super Cashback, pur essendosi piazzati entro le prime 100.000 posizioni della classifica e aver visto comparire a metà novembre la conferma della validità delle proprie transazioni. Al netto di quelle poche decine di partecipanti che hanno scordato di inserire o aggiornare il codice IBAN per il versamento, per gli altri potrebbe trattarsi di un semplice ritardo nelle operazioni di contabilizzazione.

Il bonifico da 1.500 euro del Super Cashback è in ritardo?

A supporto di questa tesi un nuovo messaggio recapitato all'interno dell'applicazione IO ai vincitori, intitolato “Il tuo rimborso è in arrivo!” e che recita quanto segue.

Ti informiamo che il bonifico di € 1500,00 relativo al Cashback accumulato nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, è stato eseguito correttamente il giorno **/**/2021, all'IBAN IT*************************. Il CRO dell'operazione è **********************************. Se l'accredito non è ancora visibile sul tuo conto, lo sarà entro qualche giorno. Grazie per aver partecipato!

All'inizio del mese, Consap ha reso noto che i bonifici sarebbero stati tutti inviati entro i primi giorni di dicembre. Promessa mantenuta, almeno stando a quanto sembrato in un primo momento, con le segnalazioni dell'avvenuta ricezione che non hanno tardato ad arrivare. Per qualcuno i tempi potrebbero però essersi allungati, per ragioni che al momento non siamo in grado di imputare a una ragione in particolare, come testimonierebbe il messaggio distribuito tra ieri e oggi su IO.

Ricordiamo che l'iniziativa Cashback di Stato ha subito uno stop anticipato, voluto dal Governo Draghi per destinare le sue risorse (già stanziate) ad altre iniziative. Rimane invece attiva la Lotteria degli Scontrini, per la quale si avvicina l'ultimo round di estrazioni prima dell'addio definitivo.

Ringraziamo i lettori per le segnalazioni e gli screenshot inviati.