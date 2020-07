Surface Pro X, Eye Contact: guardami negli occhi

Quando lo scorso anno Microsoft ha presentato Surface Pro X ha fatto riferimento a una funzionalità chiamata Eye Contact fino ad oggi però non resa disponibile: le cose cambiano in questi giorni con la distribuzione della Preview Build 20175 di Windows 10 agli Insider.

La funzionalità Eye Contact sul Surface Pro X

Si tratta di una caratteristica che sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale e le peculiarità del processore SQ1 integrato corregge la porzione del flusso video relativa agli occhi catturata durante una videochiamata o riunione da remoto, in modo da far sembrare agli interlocutori che l’utente li stia guardando negli occhi (attraverso la webcam frontale) anziché fissare lo schermo. Tra le impostazioni del sistema operativo compare una configurazione dedicata.

Qui sotto una GIF animata utile per capire qual è il risultato finale con l’impiego di Eye Contact: l’impressione è che chi si trova dall’altro capo della comunicazione ci stia guardando negli occhi. Il funzionamento si applica a tutti i software di questa categoria come Teams, Meet e Zoom a patto di mantenere il dispositivo in posizione orizzontale e non in verticale.

Poiché fa leva su una peculiarità del processore realizzato da Qualcomm per Microsoft non è dato a sapere se la feature sarà messa in futuro a disposizione degli utenti PC che impiegano una configurazione hardware più tradizionale.

La stessa build d’anteprima di Windows 10 introduce inoltre il supporto alla nuova modalità di utilizzo della combinazione Alt+Tab per spostarsi tra le schede aperte nel browser Edge. Chi è interessato all’acquisto di Surface Pro X oggi trova il dispositivo offerto a prezzo scontato su Amazon.