Surfshark, naviga al sicuro ovunque ti trovi, fuori e dentro casa

Al giorno d’oggi Internet ci accompagna ovunque.

Che si tratti dal PC di casa o dallo smartphone, mentre passeggiamo per strada, l’accesso alla rete è un qualcosa di cui difficilmente possiamo fare a meno.

Eppure, questo comportamento abituale, nasconde delle insidie da non sottovalutare: a meno di non prendere adeguate precauzioni, infatti, la connessione è a rischio intromissioni esterne.

A prescindere da luogo e dispositivo utilizzato, criminali informatici (e non solo) possono tentare di dare una “sbirciatina" alle nostre attività online. Un problema non solo a livello di privacy, ma anche di vera e propria sicurezza informatica.

Come è possibile proteggere la connessione in maniera efficace, a prescindere che questa coinvolta un PC, uno smartphone o un tablet? La risposta a questa domanda sono i servizi noti come Virtual Private Network.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Con Surfshark naviga sicuro ovunque tu sia e con qualunque tipo di dispositivo

Perché Surfshark è ideale in ottica protezione della connessione in casa così come all’esterno?

Con questa VPN è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi, tra cui:

PC Windows

macOS

Linux

iPhone

Smartphone Android

Fire TV

e tante altre piattaforme.

Per quanto riguarda l’utilizzo all’esterno, questa soluzione permette di agire al meglio quando ci si connette a hotspot Wi-Fi pubblici, evitando di offrire il fianco ad hacker, che sfruttano questi canali per intrufolarsi più facilmente in smartphone e simili.

A prescindere dal contesto in cui si utilizza Surfshark, questa VPN include anche un sistema di Ad blocker e di blocco dei Pop-up: soluzioni che rendono i device utilizzati ancora più piacevolmente protetti.

E per quanto riguarda i costi? Grazie alle promozioni, è possibile ottenere tutta la protezione di questa piattaforma a un prezzo davvero concorrenziale.

Con la sottoscrizione biennale, infatti, è possibile ottenere l’82% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in appena 2,30 euro per proteggere un numero illimitato di dispositivi dalle tante minacce del Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.