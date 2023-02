Surfshark VPN in offerta: 82% di sconto e 2 mesi GRATIS

Le VPN sono ormai diventate un’utility presente sulla maggior parte di PC desktop e smartphone.

Questa soluzione infatti, permette non solo di proteggere la propria privacy e anonimato online, ma anche di prevenire attacchi informatici e persino di risparmiare denaro in determinati contesti.

Scegliendo un provider ad alte prestazioni, come Surfshark, è possibile anche fruire di contenuti streaming riservati ad altri territori, il tutto senza problemi a livello di performance o fenomeni fastidiosi come il buffering.

Ovviamente, non tutti i servizi del settore si equivalgono: scegliere una VPN realmente valida, di fatto, può fare davvero la differenza.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Perché scegliere la VPN Surfshark?

Di VPN sul mercato ne esistono molte, alcune persino gratuite. Per ottenere il massimo da questo strumento però, è bene sapere a quale servizio affidarsi.

Surfshark, per esempio, è una Virtual Private Network pluripremiata, che può vantare milioni di utenti in tutto il mondo. Qual è il segreto di questo successo? In realtà si tratta di una combinazione di più fattori.

La possibilità di collegare un numero infinito di dispositivi a un singolo account, è di certo uno di questi. L’ampia compatibilità, con app specifiche per ambienti come PC Windows, macOS, Linux, iOS e Android, è un altro fattore da considerare.

Surfshark va poi oltre la semplice funzione di VPN, proponendo strumenti efficaci per bloccare malware, pubblicità e pop-up fastidiosi. L’autenticazione a due fattori, abbinata a un supporto disponibile 24 ore su 24, non hanno fatto altro che rafforzare la posizione predominante di Surfshark in questa nicchia di mercato.

A rendere tutto ancora più interessante è poi la promozione proposta da questo provider.

Sottoscrivendo un piano biennale infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark con lo sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in appena 2,30 euro al mese per navigare senza stress e timori: di fatto, meno del costo di una colazione al bar.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.