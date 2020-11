Con le festività ormai alle porte e l’esigenza di continuare a rispettare le imposizioni del distanziamento, in molti si affideranno nel prossimo periodo alle piattaforme digitali per rimanere in contatto con i propri cari, familiari e amici. Ne è ben consapevole Microsoft: oggi l’annuncio di una novità legata a Teams che mira proprio a soddisfare questa esigenza, la possibilità di effettuare lunghe videochiamate gratuite.

24 ore di auguri senza stop con Teams

Quanto lunghe? Molto, tanto che difficilmente qualcuno riuscirà ad arrivare al limite massimo delle 24 ore. Sarà possibile coinvolgere fino a 300 persone (per le famiglie più numerose), mostrando gli altri partecipanti su una griglia con un massimo di 49 volti in contemporanea oppure in uno dei tanti scenari proposti dalla Together Mode per sentirsi vicini almeno nel contesto virtuale.

Solo l’organizzatore dell’incontro dovrà eseguire il login con il proprio account Microsoft, dopodiché sarà in grado di condividere con gli altri il link generato per permettere loro di unirsi al gruppo senza inserire alcuna credenziale, semplicemente aprendolo.

Il gruppo di Redmond sta investendo molto in Teams, così da soddisfare le aspettative dei molti che negli ultimi mesi hanno scelto di affidarsi al servizio per lavorare da casa in smart working, per seguire le lezioni della didattica a distanza o più semplicemente per comunicare da remoto. A fine ottobre erano 115 milioni gli utenti attivi ogni giorno, il 53% in più rispetto al mese di aprile. Tra le altre novità introdotte di recente a tale scopo segnaliamo la compatibilità con applicazioni di terze parti, l’adozione del Fluent Design per l’interfaccia e i sondaggi. A dicembre arriverà anche il supporto multi-account.