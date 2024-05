Telegram: disponibile il bot ufficiale Microsoft di Copilot

L’IA di Microsoft sta avendo una crescita sensibile in termini di sviluppo e diffusione. Dopo essere stata introdotta su Edge, l’azienda di Redmond ha deciso di estenderne l’applicazione anche a Windows 11, annunciando di recente, nell’ultima conferenza, nuovi PC IA Copilot dotati di funzionalità esclusive, una tra tutte Recall, la quale ha anche molto fatto discutere. L’espansione non si ferma tuttavia qui, perché di recente è anche stato deciso di lanciare il bot ufficiale su Telegram, di cui ora scopriremo i dettagli.

Copilot sbarca ufficialmente anche su Telegram

Copilot è disponibile ufficialmente anche su Telegram tramite un bot ufficiale, che è possibile trovare tramite la ricerca ufficiale dell’app di messagistica inserendo @CopilotOfficialBot o semplicemente Copilot, per iniziare una nuova conversazione con l’IA.

Dopo aver accettato termini e condizioni, oltre ad aver verificato il numero di telefono associato all’app, sarà possibile iniziare impartendo comandi come /ideas, il quale fornirà alcuni pratici esempi sull’utilizzo del bot, nonché /share per far provare il bot ad altri amici e /restart per eliminare la conversazione e ricominciare da capo. Un po’ per come accade nell’interfaccia del browser, è possibile ottenere consigli su qualsiasi tipologia di argomento, come film da guardare, guide su come poter fare qualcosa, ottenere aggiornamenti su notizie, risultati sportivi, dettagli per la pianificazione di un viaggio e numerosi altri argomenti.

Copilot per Telegram non è infatti altro che lo stesso bot già disponibile su Edge e anche Windows.

Nel frattempo, sempre Copilot si era aggiornato recentemente anche su Windows 11, con una rivisitazione estetica dell’interfaccia dell’app che adesso somiglia molto a ChatGPT, con un menu messo a sinistra dove sono elencate le conversazioni precedenti, con la parte centrale, di grandi dimensioni, dedicata alla conversazione con l’IA. Tra le novità è anche stato introdotto il supporto drag and drop per caricare elementi da sottoporre al bot e diverse altre novità.