Telegram rimuove oltre 15 milioni di gruppi e canali

Dopo le numerose critiche ricevute sulla scarsa moderazione e l’arresto di Pavel Durov in Francia, Telegram ha introdotto diversi miglioramenti per semplificare le segnalazioni dei contenuti. Una pagina dedicata mostra in dettaglio il numero di gruppi e canali bloccati per la violazione dei termini di servizio.

Dati sulla moderazione dei contenuti

Pavel Durov sottolinea che il team di moderazione rimuove circa un milione di gruppi e canali al mese, oltre a 10 milioni di account. Ciò è possibile grazie alle segnalazioni degli utenti, ai sistemi automatizzati e all’uso dell’intelligenza artificiale. Dato che i risultati di questo lavoro non sono visibili, Telegram ha deciso di lanciare una sezione del sito per una maggiore trasparenza.

Osservando i grafici appare evidente che gli interventi di moderazione sono aumentati dopo l’arresto di Durov. Nel corso del 2024 sono stati bloccati oltre 15,5 milioni di gruppi e canali che hanno pubblicato contenuti vietati dai termini di servizio, tra cui incitamento alla violenza, commercio di prodotti illegali e materiale pedopornografico.

Dal 2018 vengono rimossi i CSAM. Da alcuni giorni sono stati aggiunti i tool di Internet Watch Foundation per migliorare la rilevazione. Finora sono stati bloccati oltre 707.000 gruppi e canali che pubblicavano materiale pedopornografico. Telegram riceve inoltre segnalazioni da organizzazioni di terze parti, tra cui Stichting Offlimits, Canadian Centre for Child Protection, National Center for Missing & Exploited Children e Internet Watch Foundation. Quelle inviate da Stichting Offlimits sono passate da 2.142 (gennaio-giugno 2024) a 21.765 (luglio-novembre 2024).

L’ultimo dato riguarda i contenuti di propaganda terroristica. Telegram ha bloccato finora oltre 130.000 community e, in collaborazione con ETIDAL, oltre 129 milioni di contenuti estremisti.