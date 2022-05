Terra LUNA: la salvezza potrebbe arrivare da Polygon

Il capitombolo di Terra LUNA sta facendo parlare molto gli investitori crypto e non solo. Un tale risultato negativo non poteva passare inosservato, avvenuto, tra l’altro, dopo una forte crescita della sua quotazione.

Tuttavia, in questo preciso momento la community non può perdere tempo a leccarsi le ferite e piangersi addosso, ma deve necessariamente trovare delle soluzioni. Queste dovranno essere capaci di una ricostruzione alquanto rapida e, soprattutto, solida.

Terra LUNA dovrà perciò individuare le sue criticità e ricevere tutto l’aiuto possibile per correggerle. Il suo crollo ha sconquassato tutto il mercato crittografico. Anche Bitcoin ha registrato un pesante down e ora non riesce a superare la soglia dei 30.000 dollari di quotazione.

In aiuto a Terra LUNA sembra essere arrivata la rete blockchain Polygon. Infatti, domenica 15 maggio 2022, il suo CEO Ryan Wyatt ha fatto sapere di essere al lavoro per aiutare diversi progetti di questo token in difficoltà.

Terra LUNA potrebbe migrare a breve sulla rete blockchain Polygon

Stando alle dichiarazioni di Wyatt, pare proprio che Terra LUNA potrebbe, in breve tempo, migrare sulla rete blockchain di Polygon. Si tratta di una possibile soluzione al rovinoso crollo che questo token ha vissuto nell’ultima settimana, passando rovinosamente dall’essere la quinta criptovaluta al mondo per capitalizzazione a un prezzo di scambio pari a 0,000192 dollari.

Wyatt ha quindi twittato che Polygon Studios è alla ricerca delle migliori soluzioni per aiutare i progetti Terra LUNA a trasferirsi sulla propria rete blockchain. Ecco cosa ha scritto in merito a questa eventualità:

Stiamo lavorando a stretto contatto con una varietà di progetti Terra per aiutarli a migrare rapidamente verso la rete blockchain Polygon.

Metteremo capitali e risorse contro queste migrazioni per accogliere gli sviluppatori e le rispettive comunità sulla nostra piattaforma.

Presto condivideremo di più.

Il co-fondatore di Polygon, Sandeep Nainwal, ha anche spiegato quali potrebbero essere le soluzioni migliori per Terra LUNA. I suoi progetti richiedono, secondo Nainwal, una catena condivisa e Polygon PoS potrebbe essere una possibilità. Se invece si cerca una catena specifica per app, Nainwal pensa sia meglio optare per SUPERNET:

Per i progetti della comunità Terra che desiderano una catena condivisa, scegli Polygon Catena POS (ZKRollup a breve)

Se stai cercando una catena specifica per app, puoi scegliere SUPERNET.

Nessuna strana restrizione su Validatori/Bridge.

Possibilità futura di rendere la tua catena un rollup.

ETH comunità amata.

