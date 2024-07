TikTok: multa per dati incompleti sul controllo parentale

Al termine dell’indagine avviata a dicembre 2023, Ofcom ha inflitto a TikTok una multa di 1,875 milioni di sterline per aver fornito informazioni incomplete sulle funzionalità di controllo parentale. L’azienda cinese è sotto indagine in Europa per la violazione del Digital Services Act (anche per il programma Task and Reward di TikTok Lite).

Dati inesatti e incompleti

Ofcom aveva inviato una richiesta di informazioni per conoscere le misure implementate da TikTok per proteggere i minori. In dettaglio, la richiesta era riferita ai dati sull’adozione della funzionalità Family Pairing (controllo parentale). L’azienda cinese ha risposto il 4 settembre 2023. Il 1 dicembre 2023 ha comunicato che i dati non erano accurati, per cui aveva avviato un’indagine interna per comprendere la causa.

Ofcom ha quindi avviato un’indagine il 14 dicembre 2023, durante la quale ha scoperto che i dati erano inesatti. Inoltre, TikTok ha informato l’autorità in ritardo, impedendo l’inserimento dei dati nel report sulla trasparenza. L’azienda cinese ha fornito i dati corretti il 28 marzo 2024, ma erano incompleti.

Secondo Ofcom, TikTok non ha risposto entro la scadenza prevista, ostacolando anche il suo lavoro (la creazione del Child Safety Report). Considerando che si tratta della prima violazione è stato applicato un sconto del 25% sulla multa. L’azienda cinese dovrà pagare 1,875 milioni di sterline.

La Commissione europea ha avviato un’indagine su TikTok ai sensi del Digital Services Act. Una seconda indagine è stata avviata su TikTok Lite (il programma Task and Reward è stato sospeso).

Un’altra indagine potrebbe essere avviata negli Stati Uniti per la violazione della legge sulla privacy dei minori, ma la principale “minaccia” per TikTok è rappresentata dal ban in caso di mancata vendita.