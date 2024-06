TIM avvisa i suoi clienti di pericolose truffe

TIM sta contattando tutti i suoi attuali ed ex clienti tramite una campagna di sensibilizzazione in merito a pericolose truffe. Il messaggio email è molto chiaro e pone l’attenzione su operatori telefonici che si fingono dipendenti dell’azienda, ma che in realtà hanno l’obiettivo di far sottoscrivere nuovi contratti. Ecco come ha spiegato la situazione:

Con questa comunicazione rinnoviamo il nostro impegno a rimanere sempre al tuo fianco informandoti del rischio di truffe telefoniche. Ci teniamo a metterti al corrente che potresti ricevere chiamate da persone che si presentano come operatori di TIM, per convincerti, talvolta con insistenza, a sottoscrivere un nuovo contratto, anche cambiando gestore telefonico.

Questi falsi operatori cercheranno di convincere la vittima ad aderire a nuove offerte per evitare disservizi imminenti, assenza di copertura, aumenti esorbitanti in bolletta. La proposta alternativa include promozione non proprio chiare oppure sconti esageratamente convenienti. Spesso a una prima chiamata, che si limita ad avvisare l’utente in merito a possibili aumenti e/ disservizi, segue una seconda tramite segreteria registrata.

TIM spiega come difendersi da queste truffe

Nel suo comunicato inviato a mezzo email, TIM non solo allerta clienti ed ex clienti di nuove truffe molto pericolose, ma spiega anche come difendersi dalle stesse. Nel testo si legge:

Ti invitiamo a fare attenzione a tali comportamenti sospetti, in quanto le chiamate non provengono da TIM e, dando seguito a queste proposte, correresti il rischio di avere disservizi, di perdere il tuo numero telefonico, di vederti addebitare costi maggiori di quelli indicati nella telefonata, di ricevere fatture, sia dal vecchio, sia dal nuovo gestore.

Quando ricevi una chiamata simile puoi decidere di chiudere subito la telefonata, evitando pericoli. Se invece decidi di capire cosa sta succedendo, dopo che il falso operatore ti ha comunicato il motivo del contatto e le sue proposte, avvisa che contatterai il Servizio Clienti TIM per informarti personalmente sulla situazione e prendere le decisioni opportune. Se sei cliente TIM e incappi in queste truffe segnala subito la cosa al 187 oppure tramite email all’indirizzo TIMaltuofianco@telecomitalia.it.

Recentemente anche Banco Bpm ha avvisato i clienti di una nuova truffa a opera di falsi dipendenti che contattano i clienti.