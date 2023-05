Tot ti offre la carta di credito Visa Business gratis: approfitta ora

Stai cercando il conto ideale per la tua attività? Prova Tot, il conto online innovativo che si adatta alle tue esigenze commerciali e che ti offre una carta di credito VISA Business gratis.

Con Tot potrai accedere ai servizi principali dei conti correnti tradizionali, ma con un tocco moderno ed efficiente.

IBAN italiano, gestione delle spese e degli incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, integrazione con pagoPA e RiBa: dove troverai tutto questo all’infuori di Tot?

Tutti i vantaggi della carta di credito Visa Business

La carta di credito Visa Business è inclusa senza alcun costo di emissione o di spedizione in ogni piano Tot.

Non ci sono limiti di spesa e la carta è collegata direttamente al saldo del tuo conto, consentendo di fare acquisti online e in negozio in tutta sicurezza.

Inoltre, puoi noleggiare auto e prenotare hotel ovunque nel mondo. La carta è dotata di una protezione per acquisti e prelievi, che ti proteggerà da furti e utilizzi fraudolenti.

Puoi utilizzare la carta in modalità tradizionale oppure contactless o virtuale, poiché supporta vari servizi di mobile payment come Google Pay e di pagamento come Amazon Pay e PayPal.

La carta ha un design elegante, con davanti numeri in rilievo e sul retro un pannello firma. È realizzata al 100% in PVC riciclato e viene accettata in più di ottanta milioni di esercizi commerciali in tutto il mondo.

Ci sono tre livelli di sicurezza, i quali offrono protezione dagli utilizzi non consentiti. Si tratta di un PIN personale virtuale, un codice OTP via SMS e un ulteriore SMS che riepiloga ogni transazione effettuata.

Puoi scegliere di abilitare o disabilitare i pagamenti online, offline e i prelievi, in modo da mantenere il controllo anche in caso di furto o smarrimento e impedire a chiunque di rubare i tuoi soldi.

Per aprire in modo veloce il conto Tot entra nella pagina ufficiale tramite il link sottostante:

Otterrai tutti i vantaggi di uno dei conti aziendali più completi, con il primo mese completamente gratuito se ti registri oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.