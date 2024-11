Truffe Telefoniche: Enel Energia ha alcune idee per difendersi

In questi giorni, Enel Energia si sta impegnando in una campagna informativa tramite email per diffondere alcune idee e interessanti consigli per difendersi dalle truffe telefoniche. Purtroppo queste pratiche di raggiro sono sempre più diffuse con operatori call center che sfruttano metodi alquanto discutibili per chiudere più contratti possibili. In molti casi si tratta di veri e propri criminali.

“La tua sicurezza è importante per noi, per questo vogliamo aiutarti a riconoscere ed evitare le truffe telefoniche“. Inizia così il testo della mail che Enel Energia sta inviando a tutti i suoi clienti in merito a una campagna di sensibilizzazione alla difesa dalle truffe telefoniche che, ogni giorno, mietono sempre più vittime.

Questi consigli si aggiungono a quegli strumenti che, almeno in teoria, dovrebbero ridurre i contatti da parte di operatori telefonici e telemarketing. Recentemente vi abbiamo parlato di 3 consigli per riconoscere subito le truffe telefoniche e oggi, grazie a Enel Energia, per difendersi.

Truffe Telefoniche: i consigli di Enel Energia per difendersi

Difendersi dalle truffe telefoniche oggigiorno è necessario e i consigli di Enel Energia saranno sicuramente un ottimo supporto. Vediamo insieme alcune informazioni utili che l’azienda sta condividendo con tutti i suoi clienti:

Enel Energia così come i veri provider, fornitori di energia e gas, non chiamano mai da numeri inesistenti o anonimi ;

; se si tratta di proposte commerciali o informazioni di servizio le aziende ti contattano sempre tramite comunicazioni ufficiali o chiamate da numeri riconoscibili , anche quando si tratta di contratti che hai già attivi;

o , anche quando si tratta di contratti che hai già attivi; se chi ti chiama parla di aumenti improvvisi in bolletta, disservizi, offerte vantaggiose ma poco chiare con l’obiettivo di farti preoccupare e spingerti a seguire le istruzioni fai molta attenzione, si tratta di truffe telefoniche e difendersi è la priorità;

in bolletta, disservizi, offerte vantaggiose ma poco chiare con l’obiettivo di farti preoccupare e spingerti a seguire le istruzioni fai molta attenzione, si tratta di e è la priorità; in alcuni casi diversi operatori dicono di chiamare per conto di Enel Energia o altre compagnie, ma non è vero.

In questi casi non fornire mai le tue informazioni personali e i tuoi dati sensibili. Inoltre, non concludere mai contratti al telefono, soprattutto se messo sotto pressione. Puoi sempre chiedere di essere richiamato e intanto contattare i canali ufficiali di Enel Energia o del tuo fornitore per chiedere chiarimenti in merito alla telefonata ricevuta.