Twitter: l'acquisizione di Sphere per sfidare FB e WhatsApp?

Che l'intenzione di Twitter sia quella di espandere progressivamente il proprio raggio d'azione è cosa ormai nota. L'ennesima conferma arriva oggi con l'annuncio di una nuova acquisizione: tocca questa volta a Sphere, una startup con sede a Londra.

Chat in arrivo su Twitter, grazie a Sphere?

Jack Dorsey e i suoi entrano così in possesso dell'omonima applicazione per le chat di gruppo: che stiano pensando a lanciare la propria sfida a Facebook e WhatsApp? Non è dato a sapere a quanto ammonti l'entità dell'assegno staccato per giungere con successo alla stretta di mano.

I fondatori di Sphere sono Tomas Halgas e Nick D’Aloisio. Quest'ultimo non è nuovo a operazioni di questo tipo, avendo ceduto a Yahoo l'app Summly all'età di soli 17 anni, mettendosi in tasca 30 milioni di dollari (cifra in verità mai confermata in via ufficiale). Il team al lavoro sull'applicazione, composto da circa 20 dipendenti, si unità a quello di Twitter. Il software sarà ritirato entro il mese prossimo e, con tutta probabilità, successivamente integrato nel social network.

Altre acquisizioni messe a segno di recente dalla società sono quelle di Revue per le newsletter, Reshuffle per strizzare l'occhio agli sviluppatori e Scroll per il mercato dell'advertising. Fallita invece quella di Clubhouse.