Twitter, grandi novità in arrivo tra messaggi privati e videochiamate

Elon Musk torna alla carica svelando alcune delle novità che arriveranno su Twitter nel corso dei prossimi mesi: dopo avere annunciato la cancellazione di account inattivi al fine di liberare gli username effettivamente inutilizzati, il patron di Tesla e del social dell’uccellino blu anticipa l’introduzione di feature importanti per migliorare l’esperienza d’uso a tutti gli utenti, rendendo Twitter molto più completo, sicuro e versatile.

La prima novità per ordine di implementazione riguarda i messaggi privati crittografati, introdotti già da queste ore con l’ultima versione dell’app per Android e iOS: tutti i DM verranno protetti dalla crittografia “1.0” che, come ribadisce Musk, migliorerà rapidamente e diventerà più sofisticata, cosicché gli utenti possano sentirsi al sicuro in ogni momento.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023