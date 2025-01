Ubuntu passa da IRC a Matrix per la comunicazione in tempo reale

A seguito di una discussione avvenuta nella mailing di sviluppo di Ubuntu, gli sviluppatori hanno deciso di passare da IRC a Matrix per quanto riguarda la comunicazione in tempo reale, deprecando definitivamente la vecchia piattaforma.

Introdotto nel 1998, IRC (Internet Relay Chat) permette la comunicazione diretta e istantanea tra due utenti, con funzionalità che permettono le persone di raggrupparsi in stanze, denominate “canali”. Il passaggio al protocollo aperto Matrix consentirà di comunicare anche via VoIP e videofonia, oltre che chat, facendo uso di una comunicazione decentralizzata in tempo reale, tramite un protocollo di livello applicazione, tentando così di risolvere le problematiche di IRC.

A partire da marzo, Matrix diventerà il canale ufficiale per la comunicazione in tempo reale degli sviluppatori Ubuntu, andando definitivamente a sostituire IRC. Nella recente discussione sull’argomento, tutti hanno concordato che Matrix è adesso un’opzione migliore rispetto a IRC, grazie ai vantaggi che è in grado di offrire.

“Dal 1° marzo 2025, i principali canali ufficiali di comunicazione in tempo reale per gli sviluppatori Ubuntu saranno su Matrix. Per evitare la frammentazione della conversazione, gli sviluppatori Ubuntu devono assicurarsi di essere opportunamente presenti su Matrix e di condurre lì le conversazioni anziché sui canali IRC ormai deprecati.”

Recita l’annuncio.

Nel frattempo, gli sviluppatori sono anche a lavoro su Ubuntu 25.04 Plucky Puffin, la prossima versione della distribuzione principale che è attualmente disponibile nelle prime ISO anteprima: le novità includono l’aggiornamento al nuovo ambiente desktop GNOME 48, atteso per il rilascio a marzo di quest’anno, insieme al kernel Linux 6.14 e le librerie grafiche Mesa 24.3, le quali verranno probabilmente aggiornate alla versione 25.0 nella build stabile del sistema.

Di recente, è anche stata corretta una falla di sicurezza per quanto riguarda la versione attuale, nonché migliorato il supporto per il SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon X1 Elite.