L'Ucraina lancia il suo Museo NFT sulla guerra

In Ucraina, il Ministero della Trasformazione Digitale ha da poco lanciato il primo Museo NFT. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di raccontare e ricordare la guerra e l’invasione russa attraverso opere d’arte “immutabili”. Realizzate con documentazioni di testate giornalistiche affidabili, verranno vendute per aiutare e sostenere l’esercito e la popolazione ucraina.

Il MetaHistory NFT Museum, così si chiama questo speciale museo, dovrebbe iniziare le prime vendite già da martedì 29 aprile 2022. Ma qual è la missione di questo progetto, esposta sul sito ufficiale realizzato per volontà del Ministero della Trasformazione dell’Ucraina? La troviamo riportata proprio nella pagina web realizzata ad hoc:

Conservare la memoria degli eventi reali di quel tempo, diffondere informazioni veritiere tra la comunità digitale nel mondo e raccogliere donazioni per il sostegno dell’Ucraina.

MetaHistory NFT Museum: a chi andranno le rendite

Questo progetto porterà assolutamente delle rendite. Questi fondi saranno perciò gestiti in aiuto all’Ucraina che si trova in una situazione difficile a causa dell’invasione russa, opera di Vladimir Putin. A conferma di ciò, il Ministero della Transizione Ucraina ha definito a chi andranno i fondi, realizzati dalla vendita dei Token Non Fungibili, direttamente sulla pagina ufficiale del MetaHistory NFT Museum:

Il 100% dei fondi della vendita andranno direttamente ai conti crittografici ufficiali del Ministero della Trasformazione Digitale dell’Ucraina per supportare l’esercito e i civili.

Ma come saranno, effettivamente, queste opere NFT in vendita nel museo digitale? Anche a questa domanda ha dato risposta il Ministero della Trasformazione Digitale dell’Ucraina. Infatti, sempre sul sito, realizzato appositamente per questi eventi, lo ha spiegato in tre punti che riportiamo tout court:

una cronologia degli eventi della storia ucraina dei tempi moderni, scolpita nella pietra;

gli NFT sono fatti accompagnati da riflessioni personali

; la formula di ogni NFT è chiara e semplice: ogni token è una vera notizia da una fonte ufficiale e un’illustrazione di artisti, sia ucraini che internazionali.

Una pagina di storia scritta in maniera differente

Interessante anche il contenuto di queste opere d’arte digitali. Ogni “artista” scriverà questa pagina di storia in una forma diversa rispetto a quanto siamo stati abituati finora. Potremmo propriamente definirla “immutabile“, come lo sono i Token Non Fungibili. In un’ulteriore dichiarazione, il Ministero della Trasformazione Digitale dell’Ucraina ha dichiarato:

Gli NFT verranno creati in ordine cronologico, in base agli eventi, in modo che la vera storia venga salvata e custodita. E gli artisti descriveranno come la guerra è percepita dalla pacifica popolazione dell’Ucraina sovrana, dal suo pieno scoppio al momento della celebrazione della vittoria ucraina.

Il MetaHistory NFT Museum metterà in vendita queste opere d’arte per 0,15 ETH, che corrispondono a circa 468 dollari l’una. Attualmente, l’Ucraina ha ricevuto più di 100 milioni di dollari di donazioni in criptovalute. Un chiaro segno di come il mondo crittografico si sta rivelando costantemente utile in questa triste e tragica situazione.

Infine, Mykhailo Fedorov, vicepremier ucraino e Ministro della Transazione Digitale Ucraina, ci ha tenuto a fare una precisazione. In un suo tweet ha infatti evidenziato la sostanziale differenza tra il modo di comportarsi dell’Ucraina da quello della Russia. Ecco cosa ha scritto in merito, nel post che ha pubblicato recentemente su Twitter:

Mentre la Russia usa i carri armati per distruggere l’Ucraina, ci affidiamo alla rivoluzionaria tecnologia blockchain.

Nasce il Museo NFT. Il luogo dove custodire la memoria della guerra. E il luogo per celebrare l’identità e la libertà ucraine.