ULTIMA CHIAMATA: NordVPN al 59% di sconto

La promozione di inizio anno della migliore VPN sul mercato sta per raggiungere il traguardo. Ultima chiamata quindi per NordVPN al 29% di sconto. Ottieni la sua app a un prezzo incredibile. Potrai installarla attivandola simultaneamente fino a un massimo di 7 dispositivi.

In questo modo potrai navigare in totale sicurezza e privacy. La tua connessione diventerà anonima al 100%. Ciò è garantito dal tunnel crittografato offerto dai suoi server. Sono più di 5300 sparsi in circa 60 Paesi. I tuoi dati privati saranno protetti dai criminali informatici.

Si tratta di una crittografia AES a 256 bit di livello superiore che ti rende praticamente invisibile. Inoltre, grazie alla funzionalità Kill Switch automatica, se una connessione VPN si interrompe inavvertitamente il tuo dispositivo non riesce più ad accedere a internet.

In aggiunta hai anche ThreatProtection a guardarti le spalle. Questa arma di difesa impedisce a te o a chi utilizza il tuo device di accedere a siti web dannosi o di scaricare file infetti e malevoli. Il vantaggio è che rimane sempre attiva anche quando non sei connesso a un server VPN.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: prezzo ridotto, funzionalità infinite

Le funzionalità di NordVPN sono davvero tante. Attivare la sua VPN sul tuo dispositivo è scegliere il massimo che si possa avere dal mercato. Infatti, oltre a sicurezza e privacy, la sua app – disponibile per tutti i sistemi operativi – è in grado di ottimizzare la tua connessione.

Indipendentemente da dove e su quale rete sei connesso, i suoi server migliorano velocità e stabilità. In pratica, offrendo una larghezza di banda illimitata, garantiscono una navigazione veloce (a volte superiore ai 6730 Mbps in download), uno streaming senza buffering e un gaming ultra reattivo.

Infine, avendo la possibilità di cambiare posizione virtuale quando vuoi, accedi a internet e alle piattaforme di streaming senza limiti né censure. Perciò approfitta finché sei in tempo dell’offerta di inizio anno. Acquista NordVPN al 59% di sconto. Risparmi sì, ma con intelligenza e senza rinunciare al meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.