Un nuovo malware si impossessa degli account Facebook: come difenderti?

Il Social Consulent Matt Navarra ha individuato una massiccia campagna che sta prendendo di mira pagine e account di Facebook.

Il risultato di tale attacco è che, pagine e profili, cadono nelle mani di criminali informatici, che sfruttano le stesse per diffondere annunci pubblicitari e altri malware.

Secondo Navarra, la campagna ha colpito alcune fan page Facebook con diversi milioni di follower, cambiando poi il nome delle stesse. Attirando i titolari delle pagine verso il download di un malware, i cybercriminali riescono ad accedere ai profili delle vittime, sfruttando questa situazione per guadagnare denaro.

Per non essendo un fenomeno del tutto nuovo, per numero e intensità degli attacchi questo tipo di attacco sta preoccupando, e non poco, gli addetti ai lavori.

Fan page e account Facebook a rischio? Ecco come evitare disastri

Evitare questo tipo di minaccia può essere difficile, viste le strategie psicologiche attuate dai criminali informatici.

Oltre alla prudenza però, è bene anche utilizzare strumenti adeguati per la protezione online. Surfshark, sotto questo punto di vista, è una soluzione eccellente.

Non stiamo parlando di una delle tante Virtual Private Network in circolazione, ma di un servizio in grado di proporre strategie diversificate in ottica sicurezza digitale.

L’Ad & malware blocker, in questo contesto, è un’utility essenziale. Il Cookie pop-up blocker, poi, offre un ulteriore strumento in grado di evitare agenti malevoli e altre spiacevoli sorprese.

Il tutto senza dimenticare che Surfshark resta comunque una delle migliori VPN in circolazione.

Ciò si traduce in connessioni protette dalle soluzioni più avanzate tecnologicamente e velocità consistenti, ottenute grazie ai server ultra-veloci offerti dal provider in questione.

E per quanto riguarda il costo?

Grazie all’attuale promozione Surfshark è una VPN che si può considerare anche conveniente.

Con la sottoscrizione biennale, infatti, è possibile ottenere l’82% di sconto sul prezzo di listino.

Ciò si traduce in appena 2,30 euro al mese per una delle VPN più apprezzate al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.