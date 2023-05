Una carta di credito, ma collegata al saldo: ottienila gratis con Tot

Sapevi che esiste un conto che ti offre una carta di credito collegata direttamente al saldo? Parliamo di Tot, conto aziendale innovativo che offre tutta una serie di servizi su misura per le esigenze commerciali di ogni business. Un’unica offerta finanziaria che propone IBAN italiano, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, pagoPA integrato, RiBa e gestione di spese e incassi.

E, naturalmente, la carta aziendale Visa Business, che si distingue proprio perché – a differenza delle carte di credito tradizionali – è collegata direttamente al saldo del conto. Non dovrai più preoccuparti di superare i tuoi limiti di spesa e, al tempo spesso, potrai usufruire di tutti i vantaggi esclusivi che solo una carta di credito può offriti. Potrai riceverla semplicemente aprendo un conto aziendale Tot: il primo mese di tenuta conto è gratis.

I vantaggi della Visa Business Tot

La carta aziendale Tot non ha alcun costo di emissione, né spedizione. Non ha limiti di spesa e offre la massima sicurezza sia per acquisti online che presso esercenti fisici. Trattandosi di una carta di credito riconosciuta, potrai anche noleggiare automobili e prenotare hotel in tutto il mondo senza pensieri. La protezione su acquisti e prelievi è inclusa e ti mantiene sempre al sicuro da furti e utilizzi fraudolenti.

Tre i metodi di utilizzo della Visa Business: tradizionale, contactless o virtuale. Supporta, inoltre, i principali servizi di pagamento come Google Pay, Paypal e Amazon Pay. Dal design elegante, è realizzata in PVC 100% riciclato.

Potrai utilizzarla in oltre ottanta milioni di esercizi commerciali in tutto il mondo, rendendola una tra le migliori carte aziendali per chi viaggia spesso per lavoro. Tot applica inoltre ben tre livelli di protezione per garantirti il massimo della sicurezza, che diventa la parola d’ordine di una già ampia offerta.

Se sei un nuovo cliente, apri un conto Tot e ottieni subito il tuo mese completamente gratuito: datti la possibilità di scoprire uno dei più completi conti aziendali sul mercato, che ti permetterà di gestire il tuo denaro con totale tranquillità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.