Vendi criptovalute e acquista azioni: ecco il consiglio di JPMorgan

Sembra proprio che JPMorgan stia coltivando un’avversione nei confronti delle criptovalute. La multinazionale americana di servizi finanziari in questi giorni sta spendendo parole non troppo dolci e nemmeno carine nei confronti del mercato crittografico.

Recentemente, proprio JPMorgan ha definito le criptovalute “spazzatura“. Ora il suo obiettivo non solo è quello di dissuadere gli investitori dall’acquistarle, ma di spingere chi le detiene a venderle per acquistare azioni. Lo stratega globale di questa banca, David Kelly, ha infatti affermato:

La Fed sta sopravvalutando la forza dell’economia statunitense poiché si sente in colpa per l’aumento dell’inflazione quando ha preso il controllo. La grande domanda ora è quanti danni in più la Fed farà all’economia.

Per questo ha poi aggiunto che gli investitori, finché la Federal Reserve Statunitense non realizzerà un piano valido per superare la crisi economica, dovrebbero scegliere qualcosa di sicuro per il loro trading. E stando a quanto dichiarato da JPMorgan, attualmente, le criptovalute non sono sicure.

Criptovalute e JPMorgan, un rapporto di sfiducia

Non sappiamo quanto durerà la sfiducia che JPMorgan ha iniziato a nutrire nei confronti delle criptovalute da un po’ di tempo a questa parte. Tuttavia, sembra comunque chiaro che il problema non sia solo il mercato crittografico in sé, ma ciò che lo circonda.

Secondo Kelly, la situazione economica statunitense non mostrerà segni di miglioramento fino a quando la FED non allenterà tutti gli sforzi per fermare l’inflazione. L’unica mossa saggia, stando allo stratega, è quella di concentrarsi su investimenti più sicuri come le azioni, ma sempre a lungo termine.

Gli investimenti a breve termine, a detta sua, sono attualmente i più pericolosi. Contemporaneamente, il suo consiglio è di vendere le criptovalute e di stare lontano dalle azioni fortemente tecnologiche che, tra l’altro, influiscono particolarmente sulla criptosfera.

