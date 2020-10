Vimeo Record per la comunicazione video dei team

Anche Vimeo propone uno strumento espressamente indirizzato all’ambito dello smart working: appena presentato, Record è un servizio dalla natura freemium che consente ai professionisti di collaborare e coordinare il loro lavoro in team attraverso registrazioni video.

Vimeo presenta Record e strizza l’occhio ai professionisti

A differenza di quanto avviene ad esempio con Zoom, Teams e Meet, in questo caso si tratta di una forma di comunicazione asincrona ovvero che non richiede agli interlocutori di essere connessi nello stesso momento e di interagire in tempo reale. Potrebbe tornare utile ad esempio alle aziende che impiegano personale dislocato in differenti aree geografiche e che faticherebbero a organizzare riunioni trovando il momento giusto per tutti.

Record è l’ennesima dimostrazione di come sotto la guida di Anjali Sud, CEO dal 2017, Vimeo si stia progressivamente trasformando da un concorrente di YouTube nell’ambito streaming in una piattaforma capace di strizzare l’occhio all’ambito della produttività: un intento ben sintetizzato dalle sue stesse parole.

C’è tutta una serie di comunicazioni lavorative che richiede lo scambio asincrono di messaggi. Vogliamo diventare la soluzione video corporate perfetta per le aziende moderne.

Al momento Vimeo Record è disponibile come estensione per il browser, in download gratuito sullo store di Google Chrome. Stando a quanto dichiarato dalla CEO, circa 400 società hanno già sperimentato con successo l’impiego dello strumento durante la fase di test.

Come scritto in apertura il modello adottato è di natura freemium: tutti possono inviare messaggi senza alcun limite in modo gratuito, ma per alcune funzionalità avanzate come il salvataggio su piattaforme cloud di terze parti o la personalizzazione dei video sono applicate tariffe.