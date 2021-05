Raghu Raghuram scelto come nuovo CEO di VMware

Il consiglio di amministrazione di VMware ha scelto il nuovo CEO: è Raghu Raghuram. Attualmente ricopre la posizione di Executive Vice President and Chief Operating Officer, Products and Cloud Services. Guiderà formalmente il gruppo a partire da giugno.

Raghu Raghuram è il nuovo CEO di VMware

Con la società dal 2003, ha contribuito tra le altre cose a definirne la strategia e a far crescere il business legato alle soluzioni di virtualizzazione, ai data center e al cloud computing. Questa la prima dichiarazione di Raghu Raghuram nel suo nuovo ruolo.

VMware è in grado di guidare l’era del multi-cloud computing con una piattaforma software end-to-end che abbraccia i cloud, il data center e l’edge, contribuendo ad accelerare le trasformazioni digitali dei nostri clienti. Sono onorato ed entusiasta di essere stato scelto per guidare l’azienda verso una nuova fase di crescita. Abbiamo un’enorme opportunità, abbiamo le soluzioni giuste, il team giusto e continueremo a svolgere le attività con attenzione, passione e agilità”.

Di seguito invece le parole di Michael Dell, Presidente del consiglio di amministrazione di VMware.

Sono entusiasta che Raghu assuma il ruolo di CEO di VMware. Nel corso della sua carriera ha giocato un ruolo fondamentale nel successo di VMware. Raghu è in grado di progettare il futuro di VMware, aiutando i clienti e i partner ad accelerare il business digitale in questo mondo multi-cloud.

Annunciato anche Sumit Dhawan come Presidente, a capo di tutte le funzioni go-to-market di VMware tra cui Worldwide Sales, Worldwide Partner and Commercial Organization, Customer Experience and Success (CXS), Marketing e Communications. Fino a oggi è stato Senior Vice President e Chief Customer Officer.

Il mese scorso è stato annunciato lo spin-off che ha reso VMware a tutti gli effetti una società indipendente da Dell. L’operazione andrà a concludersi entro fine anno. Solo pochi giorni fa l’annuncio dell’iniziativa Zero Carbon Committed per la sostenibilità.