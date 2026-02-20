Prenditi 10 minuti per goderti Web Rewind

Opera festeggia i 30 anni del suo browser, ma il regalo lo fa a noi, mettendo online Web Rewind. È un viaggio che ripercorre le tappe fondamentali delle ultime tre decadi su internet, una full immersion nostalgica sulla strada che ci ha portati dai primi modem di metà ’90 all’invasione odierna dell’intelligenza artificiale, un passo dopo l’altro. Quanto è cambiato, quanto siamo cambiati.

Web Rewind è il regalo di Opera per noi

Il sito è accessibile da desktop e mobile, ma consigliamo di aprirlo su un computer. Ognuna delle date selezionate è associata a un evento particolare: dalla diffusione delle email personali con AOL nel 1997 alla nascita di Google pochi mesi dopo, dal lancio di Twitter nel 2006 fino all’esplosione dello smart working durante la pandemia, passando per i circuiti P2P, la diffusione dei meme e l’arrivo di YouTube (grave lacuna la mancanza di Winamp). Qui sotto il filmato di presentazione, ma non rende giustizia all’iniziativa, bisogna provarla.

Per interagire con le diverse annate è sufficiente premere o mantenere premuta la barra spaziatrice oppure toccare lo schermo, niente di complesso. Ci sono una voce fuori campo e testi descrittivi. Non manca nemmeno un concorso a cui partecipare inviando un proprio ricordo personale de web: quello selezionato vincerà un viaggio al CERN, dove tutto ha avuto inizio.

Viaggio alle origini del mondo online