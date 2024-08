WhatsApp abbandona il verde del tema principale?

Il team di Meta al lavoro su WhatsApp ha appena rilasciato l’aggiornamento alla versione 2.24.18.6 dell’applicazione nel canale Beta su Android. La novità più importante tra quelle introdotte è quella che riguarda il tema dell’interfaccia e i colori associati agli elementi che la compongono, rimasti invariati per molto tempo. C’è un cambiamento radicale in vista?

Un tema minimalista per l’interfaccia di WhatsApp

Come sempre accade in questi casi, la segnalazione arriva dalla redazione del sito WABetaInfo, che ha pubblicato la notizia allegando l’immagine visibile qui sotto. Come si può osservare, selezionando il tema chiaro o quello scuro, alcuni degli elementi principali (in questo caso l’icona “Create call link”, in italiano “Nuovo link alla chiamata”), abbandonano il verde tradizionale da sempre associato al brand, per colorarsi di nero o bianco.

Si tratta di una modifica che alcuni potrebbero erroneamente ritenere di poco conto, non influente, ma che contribuisce a conferire all’aspetto dell’applicazione un look più minimalista, aumentando al tempo stesso il contrasto e migliorando la visibilità, a beneficio dell’accessibilità.

Come sempre accade in questi casi, la modifica è ora sottoposta a una fase di test e, se i feedback raccolti risulteranno positivi, sarà resa disponibile per tutti con un aggiornamento destinato alla versione finale dell’app.

Non è il solo work in progress che interessa l’interfaccia di WhatsApp. Nelle scorse settimane abbiamo scritto su queste pagine della possibilità di impostare nuovi temi di default per le chat.

Ovviamente, non è dato a sapere se Meta abbia intenzione di abbandonare in futuro il verde in ogni parte della UI o persino nell’icona principale (la rappresentazione nell’immagine che apre questo articolo è di fantasia), che in banco e nero andrebbe ad allinearsi, visivamente, a quella dell’ultimo progetto lanciato dal gruppo, il social network Threads. Ad ogni modo, si tratterebbe di un cambiamento rischioso: quella particolare tonalità è diventata nel tempo identificativa dell’applicazione, immediatamente riconoscibile con uno sguardo.