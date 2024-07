WhatsApp migliora la funzione per menzionare i contatti negli stati

WhatsApp sta lavorando già da tempo una funzione che consentirà agli utenti di menzionare privatamente i contatti negli aggiornamenti di stato. Questa novità permetterà di coinvolgere in modo più mirato i contatti rilevanti, come amici stretti o parenti, inviando loro una notifica diretta quando vengono menzionati in un aggiornamento di stato.

Come scoperto da WABetaInfo, infatti, prima del rilascio ufficiale, WhatsApp sta migliorando ulteriormente questa funzione, con l’obiettivo di rendere ancora più semplice la condivisione degli aggiornamenti di stato in futuro.

Un nuovo pulsante per condividere gli aggiornamenti di stato in cui si è menzionati

Grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.24.16.4, disponibile sul Google Play Store, è emerso che l’app sta studiando l’implementazione di un nuovo pulsante che consentirà agli utenti di condividere facilmente gli aggiornamenti di stato in cui sono stati citati. Questo pulsante, il cui rilascio è previsto in un futuro aggiornamento, permetterà una maggiore diffusione dei contenuti ritenuti importanti anche tra i propri contatti, in base alle impostazioni sulla privacy.

La nuova funzione di condivisione degli aggiornamenti di stato in cui gli utenti sono stati menzionati si propone di migliorare l’esperienza utente, facendo risparmiare tempo e semplificando il processo di condivisione dei contenuti.

Attualmente, senza questa funzione, gli utenti devono ricorrere a screenshot o richiedere l’invio privato dell’aggiornamento, un processo più complicato, non tanto perché sia complicato in sé, ma perché richiede dei passaggi in più. La nuova funzione di condivisione semplificherà notevolmente questo processo, consentendo agli utenti di condividere direttamente i contenuti tramite lo stato di WhatsApp, che avrà una nuova interfaccia che consentirà di visualizzare un’anteprima degli aggiornamenti.

Disponibilità futura

La funzione di condivisione degli aggiornamenti di stato in cui gli utenti sono stati menzionati è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un prossimo aggiornamento.