WhatsApp, arriva la scorciatoia della galleria nella chat?

WhatsApp è costantemente al lavoro su diverse nuove funzionalità per l’applicazione Android. L’azienda di proprietà di Meta, infatti, sta lavorando a una nuova funzione di promemoria per gli aggiornamenti di stato non visualizzati, inoltre consentirà agli utenti di effettuare ricerche all’interno dei canali.

Ora sta testando una modifica all’interfaccia utente che potrebbe semplificare l’invio di foto e video. Secondo WABetaInfo, nella versione beta per Android 2.24.23.11, l’icona della fotocamera nella barra delle chat è stata sostituita con una scorciatoia per la galleria del telefono.

WhatsApp, nuova scorciatoia per la galleria nella barra delle chat

Questa modifica mira a rendere più veloce e intuitivo per gli utenti l’accesso alle foto e ai video memorizzati sul proprio dispositivo. Attualmente, per inviare un’immagine o un video, è necessario toccare l’icona degli allegati nella barra delle chat e poi selezionare l’opzione desiderata. Con la nuova scorciatoia per la galleria, gli utenti potranno accedere direttamente ai loro media senza passaggi aggiuntivi.

La funzione di registrazione video istantanea

Nonostante questo cambiamento, WhatsApp non ha dimenticato gli utenti che apprezzano la funzione di registrazione video istantanea. Sarà ancora possibile inviare messaggi video in tempo reale tenendo premuta l’icona della scorciatoia della galleria. In questo modo, l’app mantiene una funzionalità chiave per coloro che si affidano a questo metodo di comunicazione.

La sostituzione dell’icona della fotocamera con la scorciatoia della galleria potrebbe suscitare opinioni contrastanti tra gli utenti. Alcuni potrebbero preferire l’opzione precedente, ritenendo più comodo e utile avere un accesso diretto alla fotocamera. Tuttavia, WhatsApp sembra determinata a sperimentare questa modifica per valutare la risposta degli utenti.

Al momento, la funzione è disponibile solo per un gruppo limitato di beta tester su Android. In base al feedback ricevuto, l’azienda deciderà se implementare definitivamente la scorciatoia della galleria nella barra delle chat o meno.