Windows 10 21H2 (October 2021 Update): ci siamo quasi

Considerato il debutto di Windows 11 ormai alle porte (la data di lancio ufficiale è fissata per il 5 ottobre), è lecito attendersi un secondo aggiornamento semestrale per Windows 10 tutt'altro che corposo: così sarà, con il pacchetto 21H2 in arrivo ormai a breve.

October 2021 Update (21H2) in arrivo per W10

L'October 2021 Update confezionato da Microsoft non si farà attendere ancora molto e avrà principalmente il compito di migliorare la stabilità della piattaforma, con un'attenzione particolare all'utenza enterprise: vi troveranno posto l'implementazione dello standard WPA3 H2E per le reti WiFi, il passwordless deployment per Windows Hello for Business e il supporto per le GPU in WSL (Windows Subsystem for Linux). Per i dettagli in merito invitiamo a consultare l'articolo dedicato pubblicato in estate su queste pagine.

È già stato avvistato nei Release Preview Channel e Beta Channel per coloro in possesso di un PC che non soddisfa i requisiti minimi per il passaggio a W11, presto sarà messo a disposizione di tutti, quasi certamente a partire dalle prossime settimane, per poi proseguire con il più classico dei rollout progressivi. Lo anticipa un aggiornamento cumulativo in fase di distribuzione, il cui compito è proprio quello di preparare il campo per il download e l'installazione di Windows 10 21H2.

Non è da escludere l'arrivo, più avanti nel corso dell'anno, di novità per lo Store, con tutta probabilità in modo da allineare l'interfaccia a quella della versione accessibile sul nuovo sistema operativo.