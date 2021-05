Windows 10: KB5003214 rompe la barra delle applicazioni

La scorsa settimana, Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento KB5003214 per Windows 10, mettendolo a disposizione di coloro che utilizzano le edizioni 21H1 (build 19043.1023), 20H2 (build 19042.1023) e 2004 (build 19041.1023) della piattaforma. Come ormai quasi da tradizione, ecco la segnalazione dei primi bug comparsi in seguito al setup.

W10: l'update KB5003214 “rompe” la barra delle applicazioni

Uno dei problemi interessa la barra delle applicazioni e più nello specifico la systray. Le segnalazioni fanno riferimento a una visualizzazione non corretta delle icone, talvolta mostrare come riquadri completamente bianchi oppure sovrapposte in modo anomalo. Un intoppo che sembra verificarsi soprattutto (ma non esclusivamente) in concomitanza con l'attivazione della nuova funzionalità Notizie e Interessi.

Altri utenti lamentano invece un comportamento bizzarro delle notifiche, del campo di ricerca e dell'icona che indica lo stato di connessione, sempre in seguito al download dell'aggiornamento KB5003214.

Come risolvere? Qualcuno lo ha fatto procedendo alla disinstallazione dell'update. Il procedimento da seguire è lo stesso di sempre: aprire le “Impostazioni” di Windows 10, selezionare la voce “Aggiornamento e sicurezza”, poi “Visualizza cronologia degli aggiornamenti”, successivamente “Disinstallare gli aggiornamenti” e infine selezionare quello da eliminare.

Un bug emerso proprio nei giorni in cui Microsoft ha annunciato l'arrivo della nuova generazione della piattaforma, in occasione dell'evento Build 2021 rivolto in primis agli sviluppatori. Riportiamo di seguito le parole del CEO Satya Nadella.