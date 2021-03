Si sono moltiplicate negli ultimi giorni le segnalazioni di problemi legati alla funzionalità Cronologia File (File History) di Windows 10. La responsabilità è attribuita all’aggiornamento KB4601319 rilasciato il mese scorso per il sistema operativo, il Patch Tuesday di febbraio 2021. Per chi non ne fosse a conoscenza si tratta di una utility dedicata al backup dei contenuti.

I problemi dell’ultimo Patch Tuesday per Windows 10

Qualcuno lamenta un comportamento non corretto del software, di fatto incapace di portare a termine la copia dei file su un’unità esterna oppure connessa alla rete locale. Talvolta l’errore mostrato (80070005) recita Non possiamo copiare i file nel tuo disco Cronologia File, inizializzazione del backup dati fallito .

L’unico modo per risolverlo, in attesa di un fix ufficiale, sembra essere quello che passa dalla disinstallazione dell’update. Per farlo è necessario aprire le “Impostazioni” di Windows 10, selezionare “Aggiornamento e sicurezza”, proseguire con “Visualizza cronologia degli aggiornamenti”, poi “Disinstallare gli aggiornamenti” e infine selezionare quello da eliminare.

Non si tratta però purtroppo dell’unico bug innescato dal pacchetto. Tra quelli confermati da Microsoft già a metà febbraio alcuni riguardano il funzionamento della webcam e in particolare il funzionamento di Windows Hello per l’autenticazione biometrica.

Al gruppo di Redmond si chiede una maggiore attenzione in fase di test e rilascio degli aggiornamenti, vero e proprio tallone d’Achille del sistema operativo nell’ultimo periodo. Tutto ha avuto inizio nell’ottobre 2018 con il major update bloccato per via di un grave problema che ha provocato la cancellazione dei file. Ricordiamo che entro l’anno la software house pubblicherà la nuova versione 10X della piattaforma e il restyling per l’interfaccia al momento noto con il nome in codice Sun Valley.