Windows 10 May 2019 Update da oggi in download

Come promesso da Microsoft, è ora possibile scaricare Windows 10 May 2019 Update. Il pacchetto d’aggiornamento è un fase di rollout, come confermato dal blog ufficiale del gruppo di Redmond. Porta con sé le novità già viste grazie alle versioni distribuite agli Insider nei mesi scorsi. Più avanti nell’articolo le istruzioni per eseguirne il download sul proprio PC.

Windows 10 May 2019 Update: novità

Sono diverse le novità introdotte, elenchiamo qui quelle principali. In seguito all’installazione sarà possibile attivare il Light Theme per l’interfaccia e optare per un layout semplificato del menu Start, come visibile nello screenshot allegato di seguito. Un’altra modifica apportata a livello estetico riguarda la separazione tra il campo di ricerca presente nella barra delle applicazioni e il pulsante per l’attivazione dell’assistente virtuale Cortana.

Ancora, con la versione 1903 il sistema operativo permette di eliminare alcuni dei software preinstallati da Microsoft (Visualizzatore 3D, Calcolatrice, Groove Musica ecc.) liberando così spazio prezioso, viene aggiunto il supporto nativo al formato RAW per le immagini, debutta la funzionalità Sandbox per l’esecuzione sicura dei software dalla natura sospetta, viene abilitato il mirroring dei dispositivi Android senza dover ricorrere a programmi esterni e Windows Defender Application Guard diventa compatibile con browser diversi da Edge.

Windows 10 May 2019 Update: download

Per ottenere il May 2019 Update di Windows 10 è necessario aprire le Impostazioni, selezionare la voce “Aggiornamenti e sicurezza”, poi fare click su “Windows Update” e infine su “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Se il proprio PC soddisfa i requisiti necessari per procedere al download si inizia a scaricare il pacchetto. È necessario aver già presente nel computer le versioni 1803 o 1809 della piattaforma e aver già applicato tutti gli update rilasciati fino al 21 maggio.

Al termine della proceduta verrà chiesto di effettuare un riavvio per completare il processo di installazione. Va sottolineato che la distribuzione avviene in modo progressivo e graduale, dunque la disponibilità potrebbe non essere per tutti immediata.

Sulla base dell’esperienza non certo positiva relativa al lancio dell’October 2018 Update, nell’autunno scorso, Microsoft ha deciso di adottare un approccio diverso per il rollout, continuando a monitorare l’operazione e raccogliendo feedback per intercettare in modo immediato il verificarsi di eventuali problematiche. Sono poi state introdotte nuove modalità per la gestione degli aggiornamenti, offrendo all’utenza la possibilità di mettere in pausa gli update a tempo indeterminato e di posticipare per un periodo massimo di 35 giorni il download delle patch di sicurezza.