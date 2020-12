Tra pochi giorni si chiuderà un’era, quella del Flash Player, che nel bene o nel male a suo modo ha segnato l’evoluzione del mondo online. È cosa ormai nota, anche Microsoft ha già confermato nei mesi scorsi il proprio addio al software per quanto concerne Windows 10. In queste ore gli utenti stanno vedendo comparire sugli schermi dei loro PC un messaggio proveniente da Adobe che avvisa della fine imminente.

Grazie per aver scelto Adobe Flash Player. Dal 31 dicembre 2020, Adobe non supporterà più Flash Player. Per proteggere il suo sistema, a partire dal 12 gennaio 2021, Adobe bloccherà l’esecuzione dei contenuti Flash in Flash Player.