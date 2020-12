Sarà un 2021 di novità per Windows 10. Debutteranno la nuova interfaccia al momento nota con il nome in codice Sun Valley disegnata da Microsoft per svecchiare il layout e l’edizione 10X della piattaforma. Arriveranno anche animazioni inedite per gli elementi che compongono la UI: una è quella visibile qui sotto in anteprima, una sorta di Zoom attivato all’apertura e alla chiusura di una nuova finestra.

Windows 10m, restyling: l’animazione Zoom delle finestre

L’utente avrà ad ogni modo la possibilità di disattivare le animazioni in Windows 10 se lo desidera agendo sull’opzione “Mostra le animazioni in Windows” nella sezione “Schermo” delle “Impostazioni”. Così il gruppo di Redmond descrive la novità nel changelog della Insider Preview Build 21277 distribuita nei giorni scorsi.

Abbiamo aggiornato l’animazione di apertura e chiusura delle finestre per rendere la transizione più “morbida”.

Da Microsoft sono giunte conferme anche a proposito dei lavori in corso sulle animazioni relative al menu Start, al Centro Notifiche, ai menu contestuali che vengono mostrati in seguito a un click con il tasto destro del mouse e ad altri elementi centrali del sistema operativo.

Qui sopra un’altra GIF relativa alla nuova interfaccia della piattaforma (pubblicata nei giorni scorsi dal sito Windows Latest), più precisamente all’applicazione Sveglie e Orologio ridisegnata sulla base di WinUI 3 e delle linee guida del Fluent Design.

Chi ha avuto modo di mettere alla prova le nuove animazioni di W10 nella build d’anteprima segnala un rallentamento che si manifesta in concomitanza con l’apertura e la chiusura delle finestre. Un dettaglio non di poco conto, su cui Microsoft dovrà intervenire prima del rollout previsto per la seconda metà del 2021.