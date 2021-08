Windows 10: problemi per il Patch Tuesday di agosto

Diversi utenti lamentano un malfunzionamento alla feature Alt+Tab di Windows 10 dopo aver installato uno degli ultimi update rilasciati da Microsoft per il sistema operativo: il pacchetto KB5004296 distribuito a fine luglio (opzionale) e il più recente KB5005033 ovvero il Patch Tuesday di agosto.

Il bug riscontrato impedisce di passare da una finestra all'altra semplicemente affidandosi alla combinazione di tasti, mostrando il desktop oppure una schermata nera anziché quella di un'altra app in esecuzione. Riportiamo di seguito in forma tradotta una delle segnalazioni comparse su Reddit.

Interrompe il passaggio con Alt+Tab tra i giochi eseguiti in modalità a schermo intero. Passare a uno di questi mostra una schermata nera e non c'è alcun modo per farlo correttamente. In più, disinstallando l'aggiornamento ripristina il normale funzionamento.