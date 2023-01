Windows 11: aggiornamento 21H2-22H2 automatico

La versione 21H2 di Windows 11 è quella rilasciata da Microsoft al debutto del sistema operativo, nell’ottobre 2021. Nonostante siano previsti altri nove mesi di supporto ufficiale, garantito dalla software house, in questi giorni prende il via un processo che si occupa di effettuare l’aggiornamento automatico alla successiva 22H2 (2022 Update) rilasciata pochi mesi fa.

22H2, al via l’aggiornamento automatico di Windows 11

A renderlo noto è lo stesso gruppo di Redmond, attraverso una nota introdotta ieri nella documentazione presente sul sito ufficiale, in cui si legge che l’obiettivo è quello di replicare l’approccio già sperimentato con W10, in primis per ragioni legate alla sicurezza della piattaforma.

Oggi iniziamo l’aggiornamento automatico all’edizione 22H2 dei dispositivi consumer e di quelli business non gestiti dalle aziende basati su Windows 11 e ancora fermi alle versioni 21H2 Home e Pro. Fin da Windows 10, abbiamo aiutato gli utenti a rimanere aggiornati e in sicurezza, con il supporto alle nuove versioni di Windows attraverso gli aggiornamenti automatici. Stiamo impiegando questo stesso approccio per Windows 11, così da aiutarvi a rimanere protetti e produttivi.

Come sempre accade in questi casi, si tratta di un processo graduale e caratterizzato da un rollout progressivo. Coloro che hanno intenzione di passare subito alla 22H2 di Windows 11, senza ulteriori attese, possono farlo semplicemente controllandone la disponibilità attraverso lo strumento Windows Update.

La procedura avviene in due fasi: il sistema operativo scarica e installa in modo autonomo il pacchetto, dopodiché concede all’utente del tempo prima di completare l’operazione riavviando il dispositivo. In caso di problemi, legati ad esempio a un’incompatibilità, li rende noti mettendo il tutto in standby fino alla loro risoluzione.

Tra le prossime novità in arrivo per W11, come scritto nei giorni scorsi, potrebbe esserci il supporto ufficiale al file system ReFS che potrebbe mandare in pensione NTFS dopo trent’anni di onorata carriera.

