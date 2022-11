Windows 11 22H2: c'è la patch per i problemi di gaming

Ebbene sì, Microsoft sembra aver finalmente trovato una soluzione definitiva ai problemi di gaming che hanno interessato svariati utenti in seguito al rilascio dell’aggiornamento a Windows 11 2022 Update (22H2).

Windows 11 22H2: disponibile la patch KB5020044 per i problemi di gaming

Nel lungo changelog condiviso dal colosso di Redmond si legge infatti che l’update “risolve un problema che interessa alcuni giochi e applicazioni”. Il tutto era causato da un problema “correlato alle funzionalità di debug delle prestazioni della GPU”.

La patch correttiva è quindi in distribuzione, ma per il momento si tratta di una Preview per cui non verrà applicata in maniera automatica al sistema. Per scaricarla, dunque, occorre procedere manualmente, effettuando una ricerca attraverso Windows Update.

Il codice della patch è KB5020044 e con ogni probabilità farà parte del prossimo aggiornamento cumulativo distribuito con il prossimo Patch Tuesday oppure verrà integrata in quello ancora successivo.

Le problematiche relative al gaming su Windows 11 22H2 sono cosa ormai conclamata da tempo, sebbene Microsoft non abbia mai elencato nel dettaglio i giochi coinvolti che potrebbero presentare prestazioni inferiori, dunque framerate più bassi di prima, rallentamenti occasionali, freeze e lag ecc. L’azienda aveva però attivato una safeguard per evitare problemi, per cui ai sistemi potenzialmente coinvolti non veniva mostrata la possibilità di installare l’aggiornamento a Windows 11 22H2, la quale è stata rimossa la settimana scorsa

Unitamente alla novità in questione, l’aggiornamento introduce alcune funzionalità previste per Moment 2, come ad esempio una nuova sezione per i consigli sul consumo energetico, il tasto di ricerca in Gestione attività e varie migliorie nella schermata della gestione della tastiera touch.

