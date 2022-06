Windows 11 22H2 in download su hardware non supportati?

Quanto sta accadendo è piuttosto curioso. Nella giornata di ieri, Microsoft ha dato ufficialmente il via al rilascio della versione RTM dell’aggiornamento Windows 11 22H2 per gli Insider presenti nel canale Release Preview. Al tempo stesso, per qualche motivo che al momento sfugge alla nostra comprensione, l’update è stato reso accessibile anche su PC con hardware fino a oggi ritenuto non compatibile con il sistema operativo.

L’update 22H2 di Windows 11 per tutti: che succede?

Alcune delle testimonianze arrivano da Reddit, dove si è accesa una discussione in merito. C’è addirittura chi ha visto comparire un avviso relativo alla disponibilità dell’update pur essendo ancora fermo a Windows 10. Inoltre, i temerari che hanno deciso di accettare la sfida scaricando e installando il pacchetto, noto anche come Sun Valley 2, affermano che tutto è andato per il verso giusto e che, dopo aver concluso la procedura, hanno iniziato a utilizzare un’edizione della piattaforma che ufficialmente su W11 arriverà per tutti solo in autunno. Questo uno degli screenshot condivisi da chi impiega un computer con processore Intel Core i5-7200U (Kaby Lake).

Impossibile capire o stabilire cosa sia successo. Potrebbe trattarsi di pratica prevista dal gruppo di Redmond (altamente improbabile). In alternativa, di qualcosa andato storto durante la procedura di rollout (più probabile). Per ora, da Microsoft non sono giunte dichiarazioni sulla vicenda.

Tra le novità in arrivo con l’update Sun Valley 2 (22H2) figurano l’atteso ritorno del supporto al dragn-and-drop per il posizionamento delle icone sulla barra delle applicazioni e maggiori possibilità di personalizzazione del menu Start. Non sarà un aggiornamento rivoluzionario, la piattaforma non sarà stravolta. Non se ne avverte di fatto la necessità, considerando che il debutto è avvenuto da meno di un anno, in data 5 ottobre 2021.

