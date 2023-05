Windows 11 22H2: Microsoft rilascia le ISO aggiornate

Nel corso delle ultime ore Microsoft ha rilasciato le immagini ISO aggiornate di Windows 11 22H2 che implementano le nuove feature che sono state introdotte con gli aggiornamenti Moment 1 e 2. Per la precisione, le ISO sono aggiornate fino all’update KB5026372, per cui alla build 22621.1702 che è stata resa disponibile nella prima metà del mese corrente.

Windows 11: ISO aggiornate fino all’update KB5026372

La nuova versione del sistema operativo ha introdotto un primo fix per una vulnerabilità grave scoperta su Secure Boot, siglata come CVE-2023-24932. Con il rilascio dell’update, però, sono pure sopraggiunti vari problemi, ad esempio diversi utenti stanno verificando errori durante l’installazione e problemi con le VPN. Inoltre, continuano a verificarsi problemi di prestazioni con le unità SSD.

Il download delle nuove immagini ISO può essere effettuato direttamente dal sito Internet ufficiale di Microsoft mediante Media Creation Tool. Il nome del file a download avvenuto dovrebbe essere Win11_22H2_English_x64v2.iso.

Unitamente alle ISO di Windows 11, Microsoft sta distribuendo pure i file ISO di Windows 10. Anche in tal caso il download può essere effettuato dal sito ufficiale e tramite Media Creation Tool.

In merito a Windows 10, le ultime ISO contengono le novità del Patch Tuesday di maggio, ovvero l’aggiornamento siglato come KB5026361.

Recentemente Microsoft ha ricordato che Windows 10 in versione 21H2 sta andando verso la fine del supporto e proprio per tale ragione ha iniziato a forzare l’installazione della versione 22H2 sui sistemi idonei e ha iniziato a suggerire agli utenti che sono in possesso di computer con hardware adeguato di considerare il passaggio a Windows 11.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.