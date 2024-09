Windows 11 24H2: menu Start con widget e categorie?

Il menu Start è sicuramente la novità di Windows 11 più criticata dagli utenti (un ex ingegnere di Microsoft ha usato le parole “comicamente pessimo“). Esistono infatti numerosi tool che ripristinano il layout di Windows 10 o Windows 7. L’azienda di Redmond potrebbe introdurre un restyling completo e nuove funzionalità con Windows 11 24H2.

Widget e categorie nel menu Start?

Attualmente il menu Start è formato da tre sezioni. Nella parte superiore c’è il campo di ricerca. Ci sono poi le icone delle app preferite e, in basso, gli elementi consigliati (file recenti e nuove app). Cliccando su Tutto viene mostrato l’elenco delle app in ordina alfabetico.

Da molti mesi sono in corso “esperimenti” sul layout nelle varie build distribuite attraverso il programma Insider. All’inizio di aprile è stata testata la visualizzazione a griglia (simile a quella usata su smartphone) per le app installate. Microsoft ha inoltre recentemente testato la visualizzazione delle app in categorie per la sezione Tutto. In una build di fine ottobre 2023 era stata inclusa l’opzione per creare cartelle delle nuove app nella sezione Elementi consigliati.

Da fine giugno, gli Insider possono attivare le “adaptive card” per aggiungere pannelli laterali al menu Start. Uno di essi mostra la funzionalità Phone Link per l’accesso a messaggi, chiamate e foto sullo smartphone Android collegato al PC.

È possibile anche attivare due pannelli ai lati del menu Start e mostrare contenuti dinamici, come i widget del meteo o dei valori azionari. Sembra quindi che Microsoft voglia riportare in vita le Live Tile di Windows 10. Fortunatamente ci sarà un’opzione per disattivarle in Impostazioni > Personalizzazione > Start .

Le novità del menu Start dovrebbero essere incluse in Windows 11 24H2. Questa versione del sistema operativo verrà rilasciata per tutti in autunno (attualmente è preinstallata su Copilot+ PC).